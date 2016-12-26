Hakan SabancÄ± hakkÄ±nda Ã§Ä±kan aÅŸk iddialarÄ±na bÃ¶yle cevap verdi

Hakan SabancÄ±, Hadise ile Ã§Ä±kan aÅŸk iddialarÄ±na karÅŸÄ± "Kalbim bomboÅŸ" cevabÄ±nÄ± verdi.

GeçtiÄŸimiz hafta Karaköy'de birlikte eÄŸlendiÄŸi Hadise'yi evine kendi aracÄ±yla gönderen Hakan SabancÄ±, hakkÄ±nda çÄ±kan aÅŸk iddialarÄ±na yanÄ±t verdi.Habertürk gazetesinden Esin Övet'e konuÅŸan SabancÄ±, hakkÄ±ndaki iddialarÄ± kesin bir dille yalanlarken "Hakan kalbinde kim var, hangisi var, kalbin boÅŸ mu dolu mu?" sorusuna "boÅŸ deÄŸil, bomboÅŸ" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Habertürk Gazetesi'nden Esit Övet'in, "Kalbim boÅŸ deÄŸil bomboÅŸ" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ÅŸöyle:"Bu senenin en çok konuÅŸulan isimlerinden biri de Hakan SabancÄ±, malum. Geçen hafta Hadise'yle yakalandÄ±. Didem Soydan'la adÄ± anÄ±ldÄ±. Hatta ben de 'Didem mi Hadise mi?' diye yazdÄ±m. Çünkü geçen 10 gün içinde ikisiyle de görüÅŸüyordu.

"BOÅž DEÄžÄ°L, BOMBOÅž"

Cumartesi gecesi cihangir Hazine'de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k Hakan'la. LafÄ± hiç dolandÄ±rmadan 'Hakan kalbinde kim var, hangisi var, kalbin boÅŸ mu dolu mu?' diye sordum. O da direkt 'BoÅŸ deÄŸil bomboÅŸ' dedi. Hakan'Ä±n kalbi ÅŸu ara aÅŸk anlamÄ±nda boÅŸ olabilir ama etrafÄ±nda sürekli kadÄ±nlar var. Çünkü kadÄ±nlar Hakan'Ä± yalnÄ±z bÄ±rakmak istemiyor. O gece de biri bir kolundan, diÄŸeri bir kolundan çekiÅŸtiriyordu.

"HADÄ°SE VE DÄ°DEM..."

Åžimdi Hakan 'BoÅŸ' diyerek etrafÄ±ndaki tüm kadÄ±nlara yalnÄ±z, özgür, öylece takÄ±lmak istediÄŸi mesajÄ±nÄ± veriyor ama duyduÄŸum kadarÄ±yla Hadise ve Didem Soydan, Hakan'Ä±n kalbini boÅŸ bÄ±rakmak istemiyor. BakalÄ±m önümüzdeki günlerde neler olacak."