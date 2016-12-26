Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 12:30

Oyuncu Asena TuÄŸal o kÄ±yafetle Ã§ok konuÅŸuldu


Åžahin Irmak'la niÅŸanlanan Asena TuÄŸal, soÄŸuk havada giydiÄŸi iddialÄ± kÄ±yafetiyle gecelerde boy gÃ¶steriyor.

NiÅŸanlÄ±sÄ± Åžahin Irmak'la 2017 yÄ±lÄ±nda evlenmeyi planlayan Oyuncu Asena TuÄŸal, soÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden derin yÄ±rtmaçlÄ± elbisesiyle gecelerde boy gösteriyor.Oyuncu Asena TuÄŸal soÄŸuk dinlemedi cesur elbisesiyle gecelerde görüntülendi.

Ä°STANBUL GECELERÄ°NDE BOY GÖSTERÄ°YOR

Asena TuÄŸal rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Kertenkele Yeniden DoÄŸuÅŸ' adlÄ± dizisinin final yapmasÄ±yla kendisini Ä°stanbul gecelerine attÄ±. Arnavutköy'de bir barda arkadaÅŸlarÄ±yla eÄŸlenen TuÄŸal, derin yÄ±rtmaçlÄ± elbisesiyle dikkat çekti. NiÅŸanlÄ±sÄ± Åžahin Irmak'la ilgili sorulara oyuncu "2017 yÄ±lÄ±nda evleneceÄŸiz" dedi. 

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