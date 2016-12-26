Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 13:19

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Rafet El Roman o yarÄ±ÅŸmacÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Rafet El Roman, 'O Ses TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼p etkilendiÄŸi yarÄ±ÅŸmacÄ±yla sosyal medya Ã¼zerinden konuÅŸarak yemek teklifinde bulundu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Rafet El Roman, Arnavutköy'de bir mekan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda görüntülendi.Peren FildiÅŸi'yle baÅŸ baÅŸa yemek yiyen ÅŸarkÄ±cÄ±, arkadaÅŸÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu soran muhabirlere "Peren'i Acun'un programÄ± 'O Ses Türkiye'de gördüm ve etkilendim. Instagram üzerinden ulaÅŸarak, beraber çalÄ±ÅŸmayÄ± teklif ettim" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.FildiÅŸi ise, "Rafet harika ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± biri. Onun desteÄŸi, yüreÄŸi beni etkiledi" dedi.

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