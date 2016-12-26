Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 14:50

Sihirli Annem dizisinin TuÄŸÃ§e'si dÃ¼nyaevine girdi


Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncusu Damla ErsubaÅŸÄ±, iÅŸ adamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TuÄŸçe karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Damla ErsubaÅŸÄ± dün akÅŸam dünyaevine girdi. Damla ErsubaÅŸÄ± uzun süredir birlikte olduÄŸu iÅŸ adamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

DAMLA ERSUBAÅžI KÄ°MDÄ°R?

21 Haziran 1993 Ä°stanbul doÄŸumlu Damla ErsubaÅŸÄ±, ilk olarak Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± "YÄ±lan Hikayesi" adlÄ± dizide rol almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Sihirli Annem dizisinde TuÄŸçe karakterini canlandÄ±ran Damla ErsubaÅŸÄ± bu diziyle milyonlar tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±.

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