Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 17:52

Sihirli Annem'in gÃ¼zel oyuncusu evlendi

Damla ErsubaÅŸÄ±

Bir dÃ¶nem ekranlarÄ±n en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in TuÄŸÃ§e'si Damla ErsubaÅŸÄ± evlendi

Sihirli Annem dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TuÄŸçe karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Damla ErsubaÅŸÄ± dün akÅŸam dünyaevine girdi. Damla ErsubaÅŸÄ± uzun süredir birlikte olduÄŸu iÅŸadamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Damla ErsubaÅŸÄ± kimdir?

21 Haziran 1993 Ä°stanbul doÄŸumlu Damla ErsubaÅŸÄ±, ilk olarak Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± "YÄ±lan Hikayesi" adlÄ± dizide rol almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Sihirli Annem dizisinde TuÄŸçe karakterini canlandÄ±ran Damla ErsubaÅŸÄ± bu diziyle milyonlar tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±.

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Sihirli Annem dizisinin TuÄŸÃ§e'si dÃ¼nyaevine girdi

Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncusu Damla ErsubaÅŸÄ±, iÅŸ adamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.