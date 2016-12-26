Sihirli Annem'in gÃ¼zel oyuncusu evlendi

Bir dÃ¶nem ekranlarÄ±n en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in TuÄŸÃ§e'si Damla ErsubaÅŸÄ± evlendi

Sihirli Annem dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TuÄŸçe karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Damla ErsubaÅŸÄ± dün akÅŸam dünyaevine girdi. Damla ErsubaÅŸÄ± uzun süredir birlikte olduÄŸu iÅŸadamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Damla ErsubaÅŸÄ± kimdir?

21 Haziran 1993 Ä°stanbul doÄŸumlu Damla ErsubaÅŸÄ±, ilk olarak Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± "YÄ±lan Hikayesi" adlÄ± dizide rol almÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Sihirli Annem dizisinde TuÄŸçe karakterini canlandÄ±ran Damla ErsubaÅŸÄ± bu diziyle milyonlar tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±.