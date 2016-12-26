Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 17:56

YÄ±lmaz MorgÃ¼l'den canlÄ± yayÄ±nda inanÄ±lmaz gaf

yÄ±lmaz morgÃ¼l

TV8 kanalÄ±ndan ekrana gelen YÄ±lmaz MorgÃ¼l'le Mutlu GÃ¼nler TÃ¼rkiye adlÄ± programÄ±n sunucusu YÄ±lmaz MorgÃ¼l televizyon tarihine geÃ§ecek bir gaf yaptÄ±

Bugün programÄ±na Hakan Altun'u konuk eden Morgül, finalde merhum sanatçÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Gürses'in "Elveda GençliÄŸim" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi. ÅžarkÄ±sÄ±nÄ± bitiminde YÄ±ldÄ±rÄ±m Gürses'i saygÄ±yla anan Morgül, ardÄ±ndan izleyenleri ÅŸaÅŸkÄ±na çeviren sözler sarfetti.YÄ±ldÄ±rÄ±m Gürses'in eÅŸi Ayla Gürses'in ekran baÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyleyen Morgül " Ayla HanÄ±m'a sevgilerimi sunuyorum" dedi. TRT sanatçÄ±sÄ± olan Ayla Gürses, bir yÄ±l önce 69 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

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