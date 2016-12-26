ÃœnlÃ¼ Ã§iftten Ã§ifte sÃ¼rpriz

Bir sÃ¼redir beraber olan oyuncu Canan ErgÃ¼der ve Kenan Ece ani bir kararla nikah masasÄ±na oturmaya karar verdi

Kenan Ece ile aÅŸk yaÅŸayan Canan Ergüder, 2 aylÄ±k hamile. Ünlü çift, bu haberi ÅŸimdilik sadece aileleriyle ve çok yakÄ±n birkaç dostuyla paylaÅŸtÄ±.AÅŸklarÄ± bundan yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l önce birlikte rol aldÄ±klarÄ± dizi setinde filizlenen Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin, ne zaman evleneceÄŸi belirsizliÄŸini koruyor. Ancak Ergüder'in, karnÄ±nÄ±n daha fazla büyümeden yeni yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda nikah masasÄ±na oturmaya karar verdiÄŸi konuÅŸuluyor.