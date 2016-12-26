Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/12/2016 19:54

ÃœnlÃ¼ Ã§iftten Ã§ifte sÃ¼rpriz

Kenan Ece ve Canan ErgÃ¼der

Bir sÃ¼redir beraber olan oyuncu Canan ErgÃ¼der ve Kenan Ece ani bir kararla nikah masasÄ±na oturmaya karar verdi

Kenan Ece ile aÅŸk yaÅŸayan Canan Ergüder, 2 aylÄ±k hamile. Ünlü çift, bu haberi ÅŸimdilik sadece aileleriyle ve çok yakÄ±n birkaç dostuyla paylaÅŸtÄ±.AÅŸklarÄ± bundan yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l önce birlikte rol aldÄ±klarÄ± dizi setinde filizlenen Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin, ne zaman evleneceÄŸi belirsizliÄŸini koruyor. Ancak Ergüder'in, karnÄ±nÄ±n daha fazla büyümeden yeni yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda nikah masasÄ±na oturmaya karar verdiÄŸi konuÅŸuluyor.

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yÄ±lmaz morgÃ¼l

YÄ±lmaz MorgÃ¼l'den canlÄ± yayÄ±nda inanÄ±lmaz gaf

TV8 kanalÄ±ndan ekrana gelen YÄ±lmaz MorgÃ¼l'le Mutlu GÃ¼nler TÃ¼rkiye adlÄ± programÄ±n sunucusu YÄ±lmaz MorgÃ¼l televizyon tarihine geÃ§ecek bir gaf yaptÄ±

Damla ErsubaÅŸÄ±

Sihirli Annem'in gÃ¼zel oyuncusu evlendi

Bir dÃ¶nem ekranlarÄ±n en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in TuÄŸÃ§e'si Damla ErsubaÅŸÄ± evlendi


Sihirli Annem dizisinin TuÄŸÃ§e'si dÃ¼nyaevine girdi

Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncusu Damla ErsubaÅŸÄ±, iÅŸ adamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.