Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/12/2016 07:03

Hakaret davasÄ±nda o sanatÃ§Ä±dan Ã¶nemli hamle

sÄ±la ve davut gÃ¼loÄŸlu

SÄ±la GenÃ§oÄŸlu'na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GÃ¼loÄŸlu Ã¶nemli bir talepte bulundu

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu’na hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GüloÄŸlu, avukatÄ±yla birlikte reddi hakim talebinde bulundu. Geçen hafta görülen duruÅŸmada mahkeme hakiminin savunmadaki ifadeleri tutanaÄŸa geçirmediÄŸini ileri süren GüloÄŸlu ve avukatÄ± Emrullah Gözcü, 9. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi hakkÄ±nda reddi hakim talebinde bulundu.

Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dilekçede, Davut GüloÄŸlu’nun duruÅŸmada yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada sarf ettiÄŸi bir cümlenin tutanaÄŸa yanlÄ±ÅŸ geçirilmesi üzerine itiraz eden avukat ile hakim arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmaya yer verildi. Hakim Ahmet Duymaz’Ä±n, avukat Emrullah Gözcü’nün yaptÄ±ÄŸÄ± 5 dakikalÄ±k savunmadan tek bir cümle tutanaÄŸa geçirilmediÄŸi iddia edilen dilekçede, Hakim Duymaz’Ä±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸüpheye düÅŸürecek ÅŸekilde hareket ettiÄŸi ileri sürüldü. Davut GüloÄŸlu ile iki avukatÄ±nÄ±n duruÅŸma sonrasÄ± mahkeme hakimi hakkÄ±nda tuttuklarÄ± tutanak da dilekçeye eklendi.

DOSYA UZLAÅžTIRMAYA GÖNDERÄ°LDÄ°

Ä°stanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta yapÄ±lan ilk duruÅŸmada hakim Ahmet Duymaz, SÄ±la GençoÄŸlu’nun, Davut GüloÄŸlu hakkÄ±nda açtÄ±ÄŸÄ± hakaret davasÄ±nÄ±n UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu’na gönderilmesine karar vermiÅŸti.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan YenikapÄ±’da düzenlenen Demokrasi ve Åžehitler Mitingi’ne ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la katÄ±lmamÄ±ÅŸ ve “Darbeye karÄ±ÅŸÄ±yÄ±m ama YenikapÄ±’daki ÅŸova katÄ±lmayacaÄŸÄ±m” demiÅŸti. Bunun üzerine Davut GüloÄŸlu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, “S… olsun gitsin” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±la, bu sözlerin ardÄ±ndan ÅŸikayetçi olmuÅŸ ve Davut GüloÄŸlu hakkÄ±nda, “BasÄ±n yoluyla hakaret” suçundan 2,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: DHA
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