Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/12/2016 07:53

Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu'nun saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu

GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r adlÄ± programÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda ameliyata alÄ±ndÄ±

Ünlü oyuncu, geçtiÄŸimiz hafta marka yüzü olduÄŸu firmanÄ±n yeni Reklam filmi için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Çekimler sÄ±rasÄ±nda sÄ±rtÄ±nda bir AÄŸrÄ± olduÄŸunu ve kendisini kötü hissettiÄŸini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±.

HEMEN AMELÄ°YATA ALINDI

Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiÄŸini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alÄ±ndÄ±.

KALP DAMARLARINA 3 STENT TAKILDI

Operasyonda kalp damarlarÄ±na üç stent takÄ±lan oyuncu, birkaç gün hastanede müÅŸahede altÄ±nda tutulduktan sonra taburcu edildi. ÇaÄŸlar Çorumlu evinde dinleniyor.

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