Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/12/2016 09:39

Helin AvÅŸar Serhan Bora Ã§ifti boÅŸandÄ± mÄ±


Sade bir tÃ¶renle 10 ay Ã¶nce evlenen Helin AvÅŸar Serhan Bora Ã§ifti 15 dakika iÃ§inde boÅŸandÄ±.

10 ay önce sade bir törenle evlenen Helin AvÅŸar ile Serhan Bora dün anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸandÄ±.Çift, 27 Eylül'de mahkemeye baÅŸvurmuÅŸtu. Taraflar anlaÅŸmalÄ± olarak açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na mazeret bildirerek katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Dün görülen duruÅŸmaya Bora ile AvÅŸar ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

"TAZMÄ°NAT VE NAFAKA TALEBÄ°M YOK"

15 dakika süren duruÅŸmada söz olan AvÅŸar, "BoÅŸanmanÄ±n sonuçlarÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k. Maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebim yok" dedi. Bora da boÅŸanmak istediÄŸini hâkim karÅŸÄ±sÄ±nda bir kez daha tekrarladÄ±. Mahkeme taraflarÄ±n boÅŸanmasÄ±na karar verdi.

"KIRGINLIÄžIMIZ, KÜSKÜNLÜÄžÜMÜZ YOK"

DuruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ± konuÅŸan AvÅŸar, "TanÄ±ÅŸÄ±p evlenmemiz 21 günde oldu. Birbirimizi çok iyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için ev içinde anlaÅŸmazlÄ±klar çÄ±ktÄ±. Ev içinde sonradan çÄ±kan huylar, fazla uyuÅŸmamamÄ±z, kültür farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± vb. konular anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa düÅŸmemize neden oldu. EvliliÄŸimizi ilerletemedik ve boÅŸanma kararÄ± aldÄ±k. AyrÄ±lmanÄ±n da Allah hayÄ±rlÄ±sÄ±nÄ± nasip etsin. Hiçbir kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, küskünlüÄŸümüz yok. Kötü ÅŸekilde ayrÄ±lmadÄ±k. Birbirimizden maddi manevi tazminat, nafaka ve mal paylaÅŸÄ±mÄ± gibi taleplerimiz olmadÄ±" dedi.

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