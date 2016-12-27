Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde 3 milyon deÄŸerinde altÄ±n takÄ±lmÄ±ÅŸ

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu dÃ¼n Bursa'nÄ±n ileri gelen ailelerinden MSN YapÄ±'nÄ±n patronu Mustafa-HÃ¼lya KÄ±rcal'Ä±n oÄŸullarÄ± Koray ile evlendi.

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun damadÄ±na köÅŸk hediye etmesi, BursalÄ± dünürünü harekete geçirdi. KayÄ±npeder Koray KÄ±rcal da 23 yaÅŸÄ±ndaki gelini Sena'ya 23 kilo altÄ±n takÄ±p altta kalmadÄ±. Bülent Cankurt bugün GünaydÄ±n'da erkek tarafÄ±nÄ±n takÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±.

Ä°ÅŸte Cankurt'un olay düÄŸünle ilgili kaleme aldÄ±klarÄ±;OkumuÅŸsunuzdur; Forbes'Ä±n her yÄ±l açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Türkiye'nin en zengin kiÅŸileri listesine, 1.75 milyar dolarlÄ±k servetiyle bu yÄ±l 10'uncu sÄ±radan giren iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu ilk kez kayÄ±npeder olmanÄ±n mutluÄŸunu yaÅŸÄ±yor. Ä°lk ve tek nikahlÄ± eÅŸi Semra AÄŸaoÄŸlu'ndan olan kÄ±zÄ± Sena, Bursa'nÄ±n ileri gelen ailelerinden MSN YapÄ±'nÄ±n patronu Mustafa-Hülya KÄ±rcal'Ä±n oÄŸullarÄ± Koray ile evlendi. AÄŸa'nÄ±n damadÄ±na Emirgan'da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 8 milyon dolarlÄ±k köÅŸkün tapusunu düÄŸün hediyesi olarak vermesi herkesin dilinde.

ALTINLAR YAKLAÅžIK 3 MÄ°LYON LÄ°RA EDÄ°YOR

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun düÄŸün hediyesi herkesin dilinde ama damadÄ±n babasÄ± Mustafa KÄ±rcal'Ä±n ne taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor. Dünürü gibi inÅŸaatçÄ± olan, oÄŸlunun düÄŸünü için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± sonuna kadar açan Mustafa KÄ±rcal'Ä±n, gelini Sena AÄŸaoÄŸlu'na düÄŸün hediyesi olarak ne taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da benden öÄŸrenin. KayÄ±npeder Mustafa KÄ±rcal, 23 yaÅŸÄ±ndaki gelinine yaÅŸÄ± kadar, yani 23 kilo altÄ±n taktÄ±! Sizi hesaplama derdinden de kurtarayÄ±m. Dün altÄ±nÄ±n gramÄ± 128 lira olduÄŸuna göre 23 kilo altÄ±nÄ±n deÄŸeri 2 milyon 944 bin lira ediyor.

KAYINVALÄ°DEDEN GELÄ°NÄ°NE 1 MÄ°LYON €'LUK MÜCEVHER

Dünürü gibi ilk kez kayÄ±npeder olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayan Mustafa KÄ±rcal, görünen o ki, hiçbir masraftan kaçÄ±nmamÄ±ÅŸ. Gelinlik için Zuhair Murad'a 300 bin Euro ödediÄŸi konuÅŸulan KÄ±rcal, oÄŸlunun eÅŸine hediye etmesi için 450 bin Euro'luk 10 kÄ±ratlÄ±k bir tektaÅŸ ile 450 bin Euro'luk bir de gerdanlÄ±k satÄ±n almÄ±ÅŸ. EÅŸi Hülya HanÄ±m'Ä±n gelinine yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Euro'luk mücevher taktÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda 600 kiÅŸilik düÄŸünü de hesaba katarsak, Koray ile Sena'nÄ±n düÄŸünü Mustafa Bey'e yaklaÅŸÄ±k 20 milyon liraya mal olmuÅŸ gibi görünüyor.