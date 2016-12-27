GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show'un eÅŸofmanlÄ± Åževket HocasÄ± kalp krizi geÃ§irdi

GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show adlÄ± eÄŸlence programÄ±nÄ±n sevilen ismi Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu, reklam filmi Ã§ekimlerinde kalp krizi geÃ§irdi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã‡orumlu, ameliyatÄ±n ardÄ±ndan evinde dinlenmeye Ã§ekildi.

'Güldür Güldür' adlÄ± komedi programÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± EÅŸofmanlÄ± Åževket Hoca karakteriyle tanÄ±nan ÇaÄŸlar Çorumlu’nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.Ünlü oyuncu, geçtiÄŸimiz hafta marka yüzü olduÄŸu firmanÄ±n yeni reklam filmi için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Çekimler sÄ±rasÄ±nda sÄ±rtÄ±nda bir aÄŸrÄ± olduÄŸunu ve kendisini kötü hissettiÄŸini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±. Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Çorumlu’nun kalp krizi geçirdiÄŸini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alÄ±ndÄ±. Operasyonda kalp damarlarÄ±na üç stent takÄ±lan oyuncu, birkaç gün hastanede müÅŸahede altÄ±nda tutulduktan sonra taburcu edildi. ÇaÄŸlar Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.