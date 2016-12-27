ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu kalp krizi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show'un sevilen oyuncusu Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu reklam filminde kalp krizi geÃ§irdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Show TV'nin sevilen programÄ± 'Güldür Güldür Show'da canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± EÅŸofmanlÄ± Åževket Hoca karakteriyle tanÄ±nan ÇaÄŸlar Çorumlu'nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiÄŸi iddia edildi. Ancak usta oyuncu hakkÄ±nda çÄ±kan bu haberi Twitter hesabÄ±ndan yalanladÄ±. Çorumlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "HakkÄ±mda çÄ±kan 'reklam setinde rahatsÄ±zlanÄ±p ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±' haberi doÄŸru deÄŸildir. Sadece gerekli tetkikler ve kontroller yapÄ±lÄ±p önlem alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lginiz için teÅŸekkürler" dedi.