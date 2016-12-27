Cengiz KurtoÄŸlu'nun yeni hali herkesi ÅŸok etti

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cengiz KurtoÄŸlu, 6 ayda 46 kilo vererek, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma ve formuma kavuÅŸtuÄŸum iÃ§in mutluyum" dedi.

Taverna müziÄŸinin önemli isimlerinden Cengiz KurtoÄŸlu 6 ay gibi kÄ±sa bir sürede, doktor kontrolünde iÄŸne ipliÄŸe döndü. KurtoÄŸlu, geçtiÄŸimiz akÅŸam Trump Tower'Ä±n içerisinde bulunan Fiyort Live'da sahne aldÄ±. Konser öncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen KurtoÄŸlu, "ArkadaÅŸlar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma ve formuma kavuÅŸtuÄŸum için mutluyum. YaklaÅŸÄ±k altÄ± ayda tam 46 kilo vererek 89 kiloya düÅŸtüm. 64 beden kÄ±yafetler giyerken, 52 beden arar oldum. Çok mutluyum. BakÄ±n elimdeki tartÄ± da doÄŸru söylüyor" dedi.