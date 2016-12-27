Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/12/2016 12:30

Ronaldo'nun flÃ¶rt ettiÄŸi Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n ÅŸimdi ki talibi Arda Turan


Arda Turan, manken Cansu TaÅŸkÄ±n'a Instagram'dan direk mesaj yollayarak numarasÄ±nÄ± istedi.

Barcelona'da top koÅŸturan Arda Turan, Instagram'da seksi pozlarÄ±yla dikkat çeken manken Cansu TaÅŸkÄ±n'Ä±n peÅŸine düÅŸtü.Geçen yaz ÇeÅŸme Marrakech'te tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkÄ±n'a Instagram'dan direk mesaj atan Turan, ünlü mankenden telefon numarasÄ±nÄ± istedi.TaÅŸkÄ±n'a bir süredir mesajlar atÄ±p, Barcelona'ya davet eden ünlü futbolcunun geçen ay da Ebru ÅžallÄ± ile özel yazÄ±ÅŸmalarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. TaÅŸkÄ±n, Real Madridli Cristiano Ronaldo ile Instagram üzerinden flört etmiÅŸti. Her iki futbolcu da 7 numaralÄ± formayÄ± giyiyor.

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