Britney Spears Ã¶ldÃ¼ mÃ¼

Bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Sony Music'in Twitter hesabÄ±ndan Britney Spears'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberi paylaÅŸÄ±lÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

2016 yÄ±lÄ± ölümlerle dolu bir yÄ±l oldu. En son ölüm haberi ise dün, dünyaca ünlü pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Britney Spears hakkÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Sony Music Global ÅŸirketinin Twitter hesabÄ±ndan dün sabah “Huzur içinde uyu Britney 1981-2016” tweet'i ile “Britney Spears, kaza sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. DetaylarÄ± çok yakÄ±nda paylaÅŸacaÄŸÄ±z” tweet'i yayÄ±mlandÄ±.Daha sonra her iki tweet de silindi.35 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sözcüsü, CNN kanalÄ±na baÄŸlanarak Spears'Ä±n hayatta ve iyi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Nobel ödüllü Bob Dylan da dahil Britney Spears'Ä±n hayranlarÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± hakkÄ±nda duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Dylan'Ä±n Twitter hesabÄ±nda, “Huzur içinde uyu Britney Spears” notu yer aldÄ±.Sony, tweet'lerin hacklenme sonucu atÄ±lÄ±p atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir yorum yapmadÄ± ancak atÄ±lan tweet'ten dolayÄ± özür diledi. KÄ±sa süre sonra Bob Dylan yeni bir tweet daha atarak, “OurMine (hacker grubu) Britney Spears'Ä±n Twitter hesabÄ±nÄ±n heack'lenip hacklenmediÄŸini kontrol etti ve hack'lendiÄŸini tespit etti. Britney Spears yaÅŸÄ±yor!” paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.