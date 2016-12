DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Carrie Fisher kimdir

Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu

Son olarak geçen sene aralık ayında vizyona giren star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.

CARRİE FİSHER KİMDİR

Carrie Frances Fisher (d. 21 Ekim 1956), ABD'li aktris, senarist ve yazar. Carrie Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızıdır.

Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo'da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. Ardından 1977 yılında George Lucas'ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu.

Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis'in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-"Blues Brothers" filminde oynadı.

1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı.1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı.

Müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kaldı.

23 Aralık 2016'da Londra'dan Los Angeles'a yolculuk yaptığı uçuşta ciddi bir kalp krizi geçiren Fisher, yoğun bakımda tedavi görmektedir

FİLMLERİ

Shampoo (1975)

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

The Star Wars Holiday Special (1978)

Mr. Mike's Mondo Video (1979)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

The Blues Brothers (1980)

Under the Rainbow (1981)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Garbo Talks (1984)

The Man with One Red Shoe (1985)

Hannah and Her Sisters (1986)

Hollywood Vice Squad (1986)

The Time Guardian (1987)

Amazon Women on the Moon (1987)

Appointment with Death (1988)

She's Back (1989)

The 'Burbs (1989)

Loverboy (1989)

When Harry Met Sally... (1989)

Sweet Revenge (1990)

Sibling Rivalry (1990)

Drop Dead Fred (1991)

Soapdish (1991)

Hook (1991)

This Is My Life (1992)

Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

Return of the Ewok (1999) (short subject) (filmed in 1983)

Scream 3 (2000)

Lisa Picard Is Famous (2000) (Cameo)

Heartbreakers (2001)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

A Midsummer Night's Rave (2002)

Charlie's Angels: Full Throttle (2003)

Wonderland (2003)

Stateside (2004)

The Aristocrats (2005) (documentary)

Undiscovered (2005)

Smallville (2005) (TV Show)

Romancing the Bride (2005) (TV Movie) Oxygen

Cougar Club (2006)

Dreams on Spec (2007) (documentary)

On the Lot (2007) (TV Show)

Weeds (2007) (TV Show) (episode "The Brick Dance")

30 Rock (2007) (TV Show) (episode "Rosemary's Baby")

Suffering Man's Charity (2007)

The Women (2008)

"Star Wars Episode VII: The Force Awakens" (Film) (2015)