Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/12/2016 07:32

Model grubu hayranlarÄ±na kÃ¶tÃ¼ haber

Model

YaklaÅŸÄ±k 11 yÄ±l Ã¶nce kurulan Model grubu grup Ã¼yeleri arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle daÄŸÄ±ldÄ±

Haberi grubun solisti Fatma Turgut, Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu.Turgut takipçileri ile ÅŸu notu paylaÅŸtÄ±:

"'Bekle' deyip gittiler. Ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir ÅŸey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaÅŸlar"

EYLÜL AYINDA YALANLAMIÅžLARDI

GeçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda da grup üyelerinin yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair haberler çÄ±kmÄ±ÅŸ, Fatma Turgut Twitter açÄ±klamasÄ± ile iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.

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