Demet AkalÄ±n yaz saati uygulamasÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Sosyal medyada kÄ±ÅŸ saatine neden geÃ§ilmediÄŸini eleÅŸtiren Demet AkalÄ±n, konuyla ilgili takipÃ§ilerinin yorumlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n Türkiye'de kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±na geçilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medyada ÅŸikayetçi olan takipçilerinin yorumlarÄ±nÄ± paylaÅŸan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, 'Türkiye kÄ±ÅŸ saatine geçsin' isimli kampanyayÄ± da paylaÅŸtÄ±.

"NÄ°YE ÇOCUKLUÄžUNU ÇALAYIM EVLADIMIN?"

"Anneler periÅŸan, çocuklar periÅŸan" diyerek uygulamaya yönelik tepkisini de dile getiren AkalÄ±n, "Ne bekliyorsunuz anlamadÄ±m! Her ÅŸeyimiz tam, saatimiz yarÄ±m kalsÄ±n! Okuldan nefret ettirmeyin çocuklara ya. Zaten büyüyünce nasÄ±lsa açÄ±kta kalacaklar, binlerce öÄŸretmen gibi! Åžimdi sözüme geliyorsunuz dimi? Bütün çocukluÄŸum okulda geçmiÅŸ biri olarak niye çocukluÄŸunu çalayÄ±m evladÄ±mÄ±n niye?" ifadelerine yer verdi.

KURTULMUÅž NOKTAYI KOYDU

Öte yandan sosyal medyada kÄ±ÅŸ saatine geçilmesi konusunda kampanyalar devam ederken, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili bir çalÄ±ÅŸmamÄ±z yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok" diyerek tartÄ±ÅŸmalara noktayÄ± koydu.