Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/12/2016 10:16

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± 37 kilo gelinliÄŸi bakÄ±n nasÄ±l taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ


Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu'nun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle ilgili tÃ¼m detaylar magazin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sena AÄŸaoÄŸlu'nun 37 kilo gelinliÄŸi nasÄ±l giydiÄŸi merak ediliyor.

Ünlü iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu, ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda geçtiÄŸimiz pazar günü gerçekleÅŸen düÄŸün ile Koray KÄ±rcal ile dünya evine girdi.Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu'nun gelinliÄŸi de en az düÄŸünü kadar konuÅŸuldu. Dünyaca ünlü LübnanlÄ± modacÄ± Zuhair Murad imzasÄ± taÅŸÄ±yan gelinliÄŸin deÄŸeri tam 300 bin Euro (1 milyon 101 bin lira). 37 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki görkemli gelinliÄŸin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± da fiyatÄ± kadar dikkat çekici.37 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve metrelerce uzunluktaki gelinliÄŸi Sena AÄŸaoÄŸlu'nun nasÄ±l taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ise ilk günden beri merak konusuydu.

ÖZEL GÖREVLÄ°LER TUTULDU

DüÄŸünden gelen fotoÄŸraf karelerine dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gelinliÄŸin uzun kuyruÄŸunu taÅŸÄ±masÄ± için özel görevliler tutulmuÅŸ. Bu görevliler Sena AÄŸaoÄŸlu her hareket ettiÄŸinde düÄŸün boyunca AÄŸaoÄŸlu'nun peÅŸinden ayrÄ±lmayarak gelinliÄŸin kuyruÄŸunu taÅŸÄ±dÄ±lar. Sena AÄŸaoÄŸlu'da bu sayede devasa gelinliÄŸiyle hareket edebildi.

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