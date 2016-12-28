YeÅŸim SalkÄ±m GÃ¼lben Ergen ile hesabÄ±mÄ±z Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada dedi

YeÅŸim SalkÄ±m, Hakan Uzan ile evliliÄŸi sÃ¼recinde GÃ¼lben Ergen ile kendisinin aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "O dÃ¶nem eski eÅŸimin hayatÄ±na giren kimseyle adÄ±mÄ±n yana yana gelmesini istemiyorum." dedi.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± YeÅŸim SalkÄ±m kendi programÄ±nda iÅŸ adamÄ± Hakan Uzan ile evliliÄŸi sürecinde aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir örnek üzerinden itiraf etmiÅŸti. Bahsi geçen kiÅŸinin Gülben Ergen olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.YeÅŸil SalkÄ±m, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± devam ettiÄŸi sÄ±rada Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na baÄŸlanarak isminin Gülben Ergen ile yan yana anÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸini belirtti.

"HESABIMIZ ÖBÜR DÜNYADA"

"O dönem eski eÅŸimin hayatÄ±na giren kimseyle adÄ±mÄ±n yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabÄ±mÄ±z öbür dünyada" ifadelerine yer veren YeÅŸim SalkÄ±m, "Allah ikimizin de yolunu açÄ±k etsin" diyerek tartÄ±ÅŸmaya noktayÄ± koydu.

GÜLBEN'Ä° ÖVE ÖVE BÄ°TÄ°REMEMÄ°ÅžTÄ°

Åžimdi gelelim iki isim arasÄ±nda geçmiÅŸte yaÅŸananlara... Bir dönem gündüz kuÅŸaÄŸÄ± programÄ± sunan Gülben Ergen, ÅŸimdilerde "kocamla beraber oldu" diyen YeÅŸim SalkÄ±m'Ä± programÄ±nda aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili arasÄ±nda eÄŸlenceli dakikalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± programda YeÅŸim SalkÄ±m, Gülben Ergen'i öve öve bitirememiÅŸti.

"GÜLBEN'Ä° ÇOK KISKANIYORUM"

Gülben Ergen'i çok beÄŸendiÄŸini ve hatta kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸim SalkÄ±m, "KÄ±zÄ±m da seni çok seviyor. Geçen gün oturdum izledim. Ben çok kÄ±skancÄ±m. Biri benden iyi bir ÅŸey yaparsa kÄ±skanÄ±rÄ±m. Gülben'i de kÄ±skanÄ±yorum" ifadelerine yer vermiÅŸti.

EL ELE VERÄ°P Ä°DDÄ°AYI YALANLAMIÅžLARDI

O dönem Gülben Ergen'in Hakan Uzan'la aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dedikodularÄ± da almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± yürümüÅŸtü. Ä°kili canlÄ± yayÄ±nda el ele vererek bu iddialarÄ±n arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± bozamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.