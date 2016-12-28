PÄ±nar AltuÄŸ'dan evlilik programlarÄ±nÄ±n sunucularÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klama

GÃ¼zel oyuncu PÄ±nar AltuÄŸ, evlilik programlarÄ±nÄ±n sunucularÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±racak bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Hürriyet'te yer alan habere göre bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸum günü partisine katÄ±lan çift, çÄ±kÄ±ÅŸta habercilerle sohbet etti.

AltuÄŸ, “2017’de gündüz kuÅŸaÄŸÄ±nda program yapmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” sorusuna ilginç bir karÅŸÄ±lÄ±k verdi: “Gündüz kuÅŸaÄŸÄ± programlarÄ± evlilik ve bol bol kavga üzerine. Benim yapabileceÄŸim iÅŸler deÄŸil. Hiçbir zaman bu tür bir reytingin peÅŸinde olmadÄ±m. Benim yayÄ±nlarÄ±mda öncelik saygÄ±dÄ±r.”