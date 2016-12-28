Emrah rekor teklifi bÃ¶yle reddetti

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde sahneye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in teklifler alan Emrah, 750 bin liralÄ±k teklifi eliyle itti.

Yeni yÄ±la sayÄ±lÄ± günler kala ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n nerede ve ne kadar ücrete sahneye çÄ±kacaÄŸÄ± netlik kazanmaya baÅŸladÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±lar, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak KÄ±brÄ±s, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi ülkelerde konser verecek.K apadokya'da çekilen atv dizisi 'AÅŸk ve Mavi: Götür Beni GittiÄŸin Yere'nin baÅŸrol oyuncusu Emrah ErdoÄŸan'Ä±n ise o gece sahneye çÄ±kmasÄ± için kendisine gelen rekor ücret teklifini reddettiÄŸi öÄŸrenildi.

11 YILLIK ORUCU DEVAM EDÄ°YOR

Asya'dan Arap ülkelerine, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanÄ±n her yerinden hayranÄ± olan Emrah ErdoÄŸan; 11 yÄ±lÄ± bulan sahne orucuna bu yÄ±l da devam ediyor. Türkiye'deki kuruluÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra birçok ülkeden de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde sahneye çÄ±kmasÄ± için teklifler alan ErdoÄŸan; Özbekistan'daki bir otelden gelen 750 bin liralÄ±k teklifi geri çevirdi.

AÄ°LESÄ°YLE GEÇÄ°RECEK

Dizi çekimleri için ailesiyle Kapadokya'ya yerleÅŸen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±-oyuncu, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesini de ailesiyle beraber orada geçirecek.

ÇILGIN RAKAMLAR DÖNÜYOR

Öte yandan o gece performans sergileyecek isimlerden Tarkan'Ä±n 600 bin, Sibel Can'Ä±n 400 bin, Hadise'nin 375 bin, Demet AkalÄ±n'Ä±n 250 bin, Hande Yener'in ise 200 bin lira ücret alacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.