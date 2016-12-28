George Michaelâ€™Ä±n arkadaÅŸÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼m anÄ±nÄ± anlattÄ±

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z eorge Michaelâ€™Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± Fadi Fawaz Ã¶lÃ¼m anÄ±na dair Ã¶nemli bilgiler verdi

Noel günü hayata veda eden George Michael’Ä±n öldüÄŸünü ilk gören kiÅŸi olan Fadi Fawaz, Daily Telegraph’a verdiÄŸi röportajda, “ÖÄŸlen Noel yemeÄŸi yiyecektik. Onu uyandÄ±rmak için yanÄ±na gittimi, ama o artÄ±k yoktu. YataÄŸÄ±nda huzur içinde yatÄ±yordu” ifadelerini kullandÄ±.

53 yaÅŸÄ±nda pop efsanesinin son yÄ±llarda romantik bir birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ünlü saç stilisti, "George dört gözle Noel’i bekliyordu ve ben de öyleydim. Åžimdi her ÅŸey berbat. Ä°nsanlardan, onu ÅŸimdi olduÄŸu gibi hatÄ±rlamalarÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

Fawaz, pazartesi günü twitter hesabÄ±ndan, “Sabah ilk olarak sevgilimi yataÄŸÄ±nda huzu içinde ölmüÅŸ halde bulduÄŸum Noel’i asla unutmayacaÄŸÄ±m. Seni özlemekten hiç vazgeçmeyeceÄŸim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Fawaz’dan önce 13 yÄ±l birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski erkek arkadaÅŸÄ± Kenny Goss ise People’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kalbim kÄ±rÄ±k. HayatÄ±mÄ±n çok büyük bir parçasÄ±ydÄ± ve onu çok çok sevdim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.