Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/12/2016 11:39

George Michaelâ€™Ä±n arkadaÅŸÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼m anÄ±nÄ± anlattÄ±

George Michael

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z eorge Michaelâ€™Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± Fadi Fawaz Ã¶lÃ¼m anÄ±na dair Ã¶nemli bilgiler verdi

Noel günü hayata veda eden George Michael’Ä±n öldüÄŸünü ilk gören kiÅŸi olan Fadi Fawaz, Daily Telegraph’a verdiÄŸi röportajda, “ÖÄŸlen Noel yemeÄŸi yiyecektik. Onu uyandÄ±rmak için yanÄ±na gittimi, ama o artÄ±k yoktu. YataÄŸÄ±nda huzur içinde yatÄ±yordu” ifadelerini kullandÄ±.

53 yaÅŸÄ±nda pop efsanesinin son yÄ±llarda romantik bir birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ünlü saç stilisti, "George dört gözle Noel’i bekliyordu ve ben de öyleydim. Åžimdi her ÅŸey berbat. Ä°nsanlardan, onu ÅŸimdi olduÄŸu gibi hatÄ±rlamalarÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

Fawaz, pazartesi günü twitter hesabÄ±ndan, “Sabah ilk olarak sevgilimi yataÄŸÄ±nda huzu içinde ölmüÅŸ halde bulduÄŸum Noel’i asla unutmayacaÄŸÄ±m. Seni özlemekten hiç vazgeçmeyeceÄŸim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Fawaz’dan önce 13 yÄ±l birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski erkek arkadaÅŸÄ± Kenny Goss ise People’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kalbim kÄ±rÄ±k. HayatÄ±mÄ±n çok büyük bir parçasÄ±ydÄ± ve onu çok çok sevdim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±na takÄ±lan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± dudak uÃ§urttu

AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu'na damat 3 milyon TL'lik yÃ¼zÃ¼k taktÄ±.

Emrah

Emrah yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in kendisine gelen rekor teklifi reddetti

ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Emrah, yÄ±lbaÅŸÄ±nda sahneye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in teklif edilen 750 bin TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± reddetti


Emrah rekor teklifi bÃ¶yle reddetti

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde sahneye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in teklifler alan Emrah, 750 bin liralÄ±k teklifi eliyle itti.