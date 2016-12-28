Serra YÄ±lmaz'Ä±n Twitter hesabÄ±nÄ± Ã§alan hackerlar o ÅŸarkÄ±yÄ± da paylaÅŸtÄ±

'AyyÄ±ldÄ±z Tim' adlÄ± hacker grubu tarafÄ±ndan twitter hesabÄ± Ã§alÄ±nan tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Serra YÄ±lmaz adÄ±na pek Ã§ok paylaÅŸÄ±mda bulunuldu. Bunun yanÄ± sÄ±ra hackerlar, "Ã–lÃ¼rÃ¼m TÃ¼rkiye'm" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±.

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Serra YÄ±lmaz'Ä±n Twitter hesabÄ± 'AyyÄ±ldÄ±z Tim' adlÄ± hacker grubu tarafÄ±ndan ele geçirildi. Hacker grubu sanatçÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± ele geçirdikten sonra birçok paylaÅŸÄ±mda bulundu.

"DAÄžDAKÄ° KÖPEKLERE ÜZÜLENLER KÖPEKTÄ°R"

YÄ±lmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "Åžehit sayÄ±larÄ±na üzülüp daÄŸda öldürülenlere sevinmeyi anlamÄ±yorum. Kürt militanlarÄ±nÄ± terörist olarak adlandÄ±rmanÄ±n da çözüm yolunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± paylaÅŸan grup, "DaÄŸdaki köpeklere üzülenler köpektir. Çok seviyorsanÄ±z PkklÄ±larÄ± kandil orada, Avrupa orada" notunu düÅŸtü.

ÅžARKI BÄ°LE PAYLAÅžTILAR

AyyÄ±ldÄ±z Tim aynÄ± zamanda "Ölürüm Türkiye'm" gibi ÅŸarkÄ±lar da paylaÅŸtÄ±.