Emrah yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in kendisine gelen rekor teklifi reddetti

ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Emrah, yÄ±lbaÅŸÄ±nda sahneye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in teklif edilen 750 bin TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± reddetti

Kapadokya'da çekilen atv dizisi 'AÅŸk ve Mavi: Götür Beni GittiÄŸin Yere'nin baÅŸrol oyuncusu Emrah ErdoÄŸan'Ä±n ise o gece sahneye çÄ±kmasÄ± için kendisine gelen rekor ücret teklifini reddettiÄŸi öÄŸrenildi.

SAHNE ORUCU

Emrah; 11 yÄ±lÄ± bulan sahne orucuna bu yÄ±l da devam ediyor.Türkiye'deki kuruluÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra birçok ülkeden de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde sahneye çÄ±kmasÄ± için teklifler alan Emrah; Özbekistan'daki bir otelden gelen 750 bin liralÄ±k teklifi geri çevirdi.Dizi çekimleri için ailesiyle Kapadokya'ya yerleÅŸen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±-oyuncu, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesini de ailesiyle beraber orada geçirecek.

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Öte yandan o gece performans sergileyecek isimlerden Tarkan'Ä±n 600 bin, Sibel Can'Ä±n 400 bin, Hadise'nin 375 bin, Demet AkalÄ±n'Ä±n 250 bin, Hande Yener'in ise 200 bin lira ücret alacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.