AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±na takÄ±lan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± dudak uÃ§urttu

AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu'na damat 3 milyon TL'lik yÃ¼zÃ¼k taktÄ±.

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena, kendisi gibi müteahhit bir ailenin ferdi olan Koray KÄ±rcal ile dünya evine girdi. Pazar akÅŸamÄ± ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda gerçekleÅŸtirilen düÄŸünde Koray KÄ±rcal, düÄŸünde eÅŸi Sena AÄŸaoÄŸlu'na 3 milyon TL deÄŸerinde 12 karatlÄ±k tek taÅŸ yüzük taktÄ±.

HÄ°ÇBÄ°R MASRAFTAN ÇEKÄ°NMEDÄ°LER

Dillere destan bir düÄŸün ile evlenen Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena, Koray KÄ±rcal ile evlendi. Hiçbir masraftan çekinilmeden düzenlenen düÄŸünde Sena ve Koray KÄ±rcal çiftinin düÄŸünleri ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±nda yapÄ±ldÄ±.