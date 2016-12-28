Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/12/2016 11:48

AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ±na takÄ±lan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± dudak uÃ§urttu


AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu kÄ±zÄ± Sena AÄŸaoÄŸlu'na damat 3 milyon TL'lik yÃ¼zÃ¼k taktÄ±.

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena, kendisi gibi müteahhit bir ailenin ferdi olan Koray KÄ±rcal ile dünya evine girdi. Pazar akÅŸamÄ± ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda gerçekleÅŸtirilen düÄŸünde Koray KÄ±rcal, düÄŸünde eÅŸi Sena AÄŸaoÄŸlu'na 3 milyon TL deÄŸerinde 12 karatlÄ±k tek taÅŸ yüzük taktÄ±.

HÄ°ÇBÄ°R MASRAFTAN ÇEKÄ°NMEDÄ°LER

Dillere destan bir düÄŸün ile evlenen Ali AÄŸaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Sena, Koray KÄ±rcal ile evlendi. Hiçbir masraftan çekinilmeden düzenlenen düÄŸünde Sena ve Koray KÄ±rcal çiftinin düÄŸünleri ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±nda yapÄ±ldÄ±. 

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Emrah

Emrah yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in kendisine gelen rekor teklifi reddetti

ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Emrah, yÄ±lbaÅŸÄ±nda sahneye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in teklif edilen 750 bin TÃ¼rk LirasÄ±nÄ± reddetti


Emrah rekor teklifi bÃ¶yle reddetti

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George Michael

George Michaelâ€™Ä±n arkadaÅŸÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¶lÃ¼m anÄ±nÄ± anlattÄ±

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z eorge Michaelâ€™Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± Fadi Fawaz Ã¶lÃ¼m anÄ±na dair Ã¶nemli bilgiler verdi