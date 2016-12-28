Fatih Portakal Milli Piyango bana Ã§Ä±karsa pazartesi burada olmam dedi

Milli Piyango Ã§ekiliÅŸine az kala Fatih Portakal, "BÃ¼yÃ¼k ikramiye bana Ã§Ä±karsa pazartesi burada olmam" ÅŸeklinde ÅŸaka yaptÄ±.

Sivri çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, Milli Piyango bileti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Büyük ikramiye bana çÄ±karsa pazartesi burada olmam" ÅŸeklinde espri yaptÄ±.Fox TV'nin baÅŸarÄ±lÄ± anchorman'i Fatih Portakal, yeni yÄ±l yaklaÅŸÄ±rken Milli Piyango bileti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸer yÄ±lbaÅŸÄ± büyük ikramiyesi kendisine çÄ±karsa önümüzdeki Pazartesi ekranda olmayacaÄŸÄ±nÄ± esprili bir dille açÄ±kladÄ±.