Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/12/2016 12:59

Fatih Portakal Milli Piyango bana Ã§Ä±karsa pazartesi burada olmam dedi


Milli Piyango Ã§ekiliÅŸine az kala Fatih Portakal, "BÃ¼yÃ¼k ikramiye bana Ã§Ä±karsa pazartesi burada olmam" ÅŸeklinde ÅŸaka yaptÄ±.

Sivri çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, Milli Piyango bileti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Büyük ikramiye bana çÄ±karsa pazartesi burada olmam" ÅŸeklinde espri yaptÄ±.Fox TV'nin baÅŸarÄ±lÄ± anchorman'i Fatih Portakal, yeni yÄ±l yaklaÅŸÄ±rken Milli Piyango bileti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸer yÄ±lbaÅŸÄ± büyük ikramiyesi kendisine çÄ±karsa önümüzdeki Pazartesi ekranda olmayacaÄŸÄ±nÄ± esprili bir dille açÄ±kladÄ±.

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