Oyuncu Ä°srafil KÃ¶se'nin vefatÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Ä°stanbul'da geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ä°srafil KÃ¶se'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

KadÄ±köy'de geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren oyuncu Ä°srafil Köse'nin ölümüne sebebiyet verdiÄŸi gerekçesiyle taksi ÅŸoförü hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±.

MOTOSÄ°KLET VE TAKSÄ°NÄ°N ÇARPIÅžMASI

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Ä°srafil Köse'nin 21 AÄŸustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken, AyrÄ±lÄ±kçeÅŸme Metro istasyonu güzergahÄ± üzerinde park halinde bulunan Bekir Serkut Özhan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± taksi ile çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kazanÄ±n meydana geldiÄŸi belirtildi.

KAZA TUTANAÄžI: ALKOLLÜ. ADLÄ° TIP RAPORU: ALKOLSÜZ

Ä°srafil Köse'nin tedavi gördüÄŸü hastanede olaydan 2 gün sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtilen iddianamede, trafik kazasÄ± tutanaÄŸÄ±na göre Köse'nin 2.17 promil alkollü, Adli TÄ±p Kurumu raporuna göre ise Köse'den alÄ±nan numunelerdeki incelemede alkol bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bildirildiÄŸi kaydedildi.

"TAKSÄ° KAPISINA VURARAK KAZA YAPTI" Ä°DDÄ°ASI

Ä°ddianamede, olaya iliÅŸkin alÄ±nan bir tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinde ÅŸüpheli Özhan'Ä±n bulunduÄŸu taksi kapÄ±sÄ±nÄ±n 10 santim civarÄ±nda açÄ±lmasÄ± neticesinde Ä°srafil Köse'nin taksi kapÄ±sÄ±na vurarak kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi.

"ÖLEN VE ÅžÜPHELÄ° BÄ°RLÄ°KTE KUSURLU"

Åžüphelinin suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸi, kapÄ±yÄ± açmadan kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini söylediÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, Köse'nin eski eÅŸi maÄŸdur Åžengül Zeybek'in taksiciden ÅŸikayetçi olduÄŸu kaydedildi. Åžüphelinin alkollü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtilen iddianamede, "Kaza tespit tutanaÄŸÄ±na göre ölenin ve ÅŸüphelinin olayda birlikte kusurlu olduÄŸunun belirtildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

6 YILA KADAR HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Åžüpheli Bekir Serkut Özhan hakkÄ±nda "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yÄ±ldan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Åžüphelinin yargÄ±lanmasÄ±na önümüzdeki günlerde Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlanacak.