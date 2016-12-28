FenerbahÃ§e'nin efsane futbolcusu Survivor 2017 kadrosunda

FenerbahÃ§e'nin efsane oyuncusu Serhat AkÄ±n'Ä±n Survivor 2017 kadrosunda yer alacaÄŸÄ± kesinleÅŸti

TV8 kanalÄ±nda ekrana gelen ve en sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017 kadrosu yavaÅŸ yavaÅŸ ÅŸekillenmeye baÅŸlÄ±yor.

Serhat AkÄ±n Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu. Önceki akÅŸam Cihangir’de Kafa Dergisi’nin düzenlediÄŸi yeni yÄ±l partisine katÄ±lan yapÄ±mcÄ± Acun IlÄ±calÄ±, üçüncü yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n Fenerbahçeli ünlü futbolcu Serhat AkÄ±n olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Acun IlÄ±calÄ±, Serhat AkÄ±n'Ä±n Survivor ünlüleri arasÄ±nda yer alacaÄŸÄ± bilgisini sosyal medya hesabÄ± üzerinden de duyurdu.

SERHAT AKIN KÄ°MDÄ°R?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak Survivor ile yeniden gündeme gelen Serhat AkÄ±n, 5 Haziran 1982 yÄ±lÄ±nda Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli TakÄ±m'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takÄ±mÄ± Berliner AK 07'de oynamÄ±ÅŸ ve futbolu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.1991 yÄ±lÄ±nda futbola Almanya'da 10 yaÅŸÄ±ndayken Karlsruher SC takÄ±mÄ±n altyapÄ±sÄ±na girerek baÅŸladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±na kadar burada oynadÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takÄ±mÄ±na kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardÄ±ndan RSC Anderlecht'e transfer olmuÅŸtur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nÄ±n FC Köln takÄ±mÄ±na kiralÄ±k olarak transfer olmuÅŸ diÄŸer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüÅŸtür. 15 AÄŸustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaÅŸan futbolcu, burada 1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imza atmÄ±ÅŸtÄ±r. Ligin 15. haftasÄ±nda Kocaelispor'dan para alamadÄ±ÄŸÄ± ve beklediÄŸi ilgiyi göremediÄŸi için sözleÅŸmesini tek taraflÄ± fesh etmiÅŸtir. Ligin takÄ±mlarÄ±ndan Kayserispor ve BeÅŸiktaÅŸ kendisi ile ilgilenmiÅŸ fakat Konyaspor ile 1.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. 2011-2012 sezonu için Yusuf ÅžimÅŸek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± Turgutluspor'la anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf ÅžimÅŸek'in Teknik direktörlük yaptÄ±ÄŸÄ± Denizlispor ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2013-14 sezonunun baÅŸÄ±nda Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuÅŸtur.