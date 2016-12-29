Star Wars'un yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher'in annesi kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dayanamadÄ±

"Star Wars" (YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±) serisinin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Carrie Fisher'in annesi Debbie Reynolds kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dayanamadÄ±

Uçakta kalp krizi geçirdikten sonra dün yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher’dan sonra, annesi Debbie Reynolds de hayatÄ±nÄ± kaybetti.1950'li ve 1960'lÄ± yÄ±llarda oynadÄ±ÄŸÄ± Hollywood müzikalleri ve komedi filmleriyle ün kazanan Reynolds, 60 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n ölümünden yaklaÅŸÄ±k 24 saat sonra, Los Angeles’ta yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Felç geçirdiÄŸi belirtilen Reynolds, oÄŸlu Todd Fisher'Ä±n evinde öldü.Fisher, annesinin felç geçirmeden önce, "Onu çok özlüyorum. Carrie'nin yanÄ±nda olmak istiyorum" dediÄŸini aktardÄ±.