Arda Turan ile iliÅŸkisini bitiren AslÄ±han DoÄŸan ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± ilk kez konuÅŸtu

Barcelona'da oynayan Arda Turan ile 2,5 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisine nokta koyan AslÄ±han DoÄŸan, "Ä°liÅŸkimin bitmesine kadÄ±nlar deÄŸil, Arda'nÄ±n Ä°spanya'daki ev ortamÄ± sebep oldu" dedi.

Barcelona'da oynayan Arda Turan ile iki yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini iki ay önce bitiren AslÄ±han DoÄŸan, "Neden ayrÄ±ldÄ±nÄ±z? Ä°hanet söz konusu mu?" sorularÄ±na ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Böyle bir ÅŸey kesinlikle yok. Biz Arda ile 10 yÄ±ldÄ±r tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. ArkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanla aÅŸka dönüÅŸtü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nÄ±n Ä°spanya'da olmasÄ±, oradaki ev ortamÄ± bana çok fazla uymadÄ±. Biz de iliÅŸkimize zor da olsa son verdik."

"Ä°LÄ°ÅžKÄ°MÄ°N BÄ°TMESÄ°NE SEBEP OLAN KADINLAR DEÄžÄ°L"

Turan'Ä±n isminin aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ebru ÅžallÄ± ve Didem Soydan için de konuÅŸan DoÄŸan, "Ä°liÅŸkimizin bitmesiyle ikisinin de yakÄ±ndan uzaktan alakalarÄ± yok. Ne Ebru ÅžallÄ± ne Didem Soydan benim iliÅŸkimin bitmesine sebep olacak kadÄ±n deÄŸil" dedi.

"BENÄ° GÖRDÜ, MEKANI TERK ETTÄ°"

Geçen hafta gittiÄŸi bir kulüpte Arda Turan ile karÅŸÄ±laÅŸan ve mekanÄ± terk ettiÄŸi iddia edilen DoÄŸan, "Ben Arda'dan önce o mekandaydÄ±m. Kendisi beni gördü ve mekanÄ± terk etti" dedi.