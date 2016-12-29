ÅžarkÄ±cÄ± Nez yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tacizi ilk kez anlattÄ±

Nez, 7 ay Ã¶nce BeyoÄŸlu'nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tacizi anlatarak, "Ã‡ok korktum, bana bakÄ±p dudaklarÄ±nÄ± yaladÄ±" dedi.

ÅžarkÄ±cÄ± Nez, 5 MayÄ±s gecesi BeyoÄŸlu'nda gittiÄŸi mekanda kendisine psikolojik ÅŸiddet uygulayÄ±p cinsel tacizde bulunduÄŸunu iddia ettÄŸi Kemal N.'yi savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet etti. Nez, mahkemede verdiÄŸi ifadede, "Beni takip ediyor, evimi gözetliyor, gizlice fotoÄŸraflarÄ±mÄ± çekiyor." diyerek Kemal N.'nin tutuklanmasÄ±nÄ± istedi.

"ÇOK KORKTUM"

Sabah'tan Dilek Yaman'Ä±n haberine göre Nez, görülen davada hakime yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±, "Mekanda otururken o an gizlice çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±m cep telefonuma mesaj olarak atÄ±ldÄ±. Büyük korku yaÅŸadÄ±m.

"DUDAKLARINI YALADI"

KapÄ±ya çÄ±ktÄ±m, adÄ±nÄ±n Kemal N. olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim kiÅŸi bana bakÄ±p dudaklarÄ±nÄ± yaladÄ±. Evime kadar takip etti. Evimin etrafÄ±nda dolaÅŸÄ±p beni gözetledi. AldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m koruma ve uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± gözünü korkuttu ama hala tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum." sözleriyle anlattÄ±