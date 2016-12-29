RÃ¼zgar ErkoÃ§lar evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor

RÃ¼zgar ErkoÃ§lar, sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu ile ne zaman evleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

3.5 yÄ±l önce ameliyatla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi TuÄŸba BeyazoÄŸlu ile evleneceÄŸini resmen duyurdu. Sevgilisine evlilik teklif edeceÄŸini açÄ±klayan Rüzgar Erkoçlar tarihi de belirtti ve hemen ardÄ±ndan niÅŸanlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. GünaydÄ±n'da yer alan habere göre; Bebek'te görüntülenen Erkoçlar, "Ailelerimiz tanÄ±ÅŸtÄ±, 14 Åžubat'ta TuÄŸba'ya evlilik teklif edeceÄŸim. Sonra da niÅŸanlanacaÄŸÄ±z" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

GEÇEN HAFTA DÜÄžÜN SEVÄ°NCÄ° YAÅžADI

GeçtiÄŸimiz günlerde yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Tugay Rubio'nun düÄŸünüyle mutluluk yaÅŸayan, "KardeÅŸi de evlendirdik sonunda" diyen Rüzgar Erkoçlar, ÅŸimdi de kendisinin evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.