Damat adayÄ± Birkan ile yatak fotoÄŸraflarÄ± Ã§Ä±kan Hanife sÄ±rra kadem bastÄ±

Zuhal Topal'Ä±n evlendirme programÄ±nda yÄ±llardÄ±r koca arayan Hanife, Birkan ile yatak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine annesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±, bir daha da ekranlara Ã§Ä±kmadÄ±.

Ä°zdivaç programÄ±nÄ±n en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan gelin adayÄ± hiç kuÅŸkusuz ki Hanife... Uzun süredir programda koca arayan, ancak kendisine gelen talipleri bir bir gönderen Hanife'nin durumu amacÄ±ndan saparak bir magazin figürü haline geldi.

CANLI YAYINDA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GÄ°RMÄ°ÅžLERDÄ°

ProgramÄ±n geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±nlanan bölümünde daha önce yatak görüntüleri çÄ±kan damat adayÄ± Birkan ve annesiyle sert bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Hanife, o günden sonra ortalardan kayboldu.

"KENDÄ°SÄ°NE TALÄ°P OLMAMI Ä°STEDÄ°"

Birkan canlÄ± yayÄ±nda Hanife ile ilgili "Kendisine talip olmamÄ± istedi" ÅŸeklinde bir ifade kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"ESMÄ°RA HER GÜN SÄ°ZE GELÄ°YOR"

Bu sözler karÅŸÄ±sÄ±nda bir hayli sinirlenen Hanife ise, "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" sözleyle karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.