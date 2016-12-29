Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/12/2016 12:15

Damat adayÄ± Birkan ile yatak fotoÄŸraflarÄ± Ã§Ä±kan Hanife sÄ±rra kadem bastÄ±


Zuhal Topal'Ä±n evlendirme programÄ±nda yÄ±llardÄ±r koca arayan Hanife, Birkan ile yatak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine annesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±, bir daha da ekranlara Ã§Ä±kmadÄ±.

Ä°zdivaç programÄ±nÄ±n en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan gelin adayÄ± hiç kuÅŸkusuz ki Hanife... Uzun süredir programda koca arayan, ancak kendisine gelen talipleri bir bir gönderen Hanife'nin durumu amacÄ±ndan saparak bir magazin figürü haline geldi.

CANLI YAYINDA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GÄ°RMÄ°ÅžLERDÄ°

ProgramÄ±n geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±nlanan bölümünde daha önce yatak görüntüleri çÄ±kan damat adayÄ± Birkan ve annesiyle sert bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Hanife, o günden sonra ortalardan kayboldu.

"KENDÄ°SÄ°NE TALÄ°P OLMAMI Ä°STEDÄ°"

Birkan canlÄ± yayÄ±nda Hanife ile ilgili "Kendisine talip olmamÄ± istedi" ÅŸeklinde bir ifade kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"ESMÄ°RA HER GÜN SÄ°ZE GELÄ°YOR"

Bu sözler karÅŸÄ±sÄ±nda bir hayli sinirlenen Hanife ise, "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" sözleyle karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Åžahan GÃ¶kbakar yÄ±lbaÅŸÄ±nda VanlÄ± Ã§ocuklarÄ± unutmadÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, VanlÄ± minikler iÃ§in bin adet hediye mont yolladÄ±.


UzaylÄ± tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ eÅŸini dÃ¶vÃ¼p hastanelik etti

Mustafa TopaloÄŸlu'nun 18 yÄ±ldÄ±r imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Derya TopaloÄŸlu'na yumruk atÄ±p hastanelik etti.

yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi Ã¼nlÃ¼ nerede sahne alacak

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi Ã¼nlÃ¼ isimler birbirinden farklÄ± mekanlarda sahne alarak yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±layacak