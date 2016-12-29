Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/12/2016 12:32

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinde bÃ¼yÃ¼k aÅŸk


'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinin Bilgehan BirincioÄŸlu ve Sevcan YaÅŸar'Ä±n yakÄ±nlÄ±klarÄ± objektiflerden kaÃ§madÄ±.

Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'Ä±n Esra'sÄ± Sevcan YaÅŸar, yeni aÅŸkÄ± senaryo gereÄŸi birkaç bölüm önce kendisini öldürmeye çalÄ±ÅŸan Bilgehan BirincioÄŸlu'nda buldu. Ä°kili önceki gün Yeniköy'de romantik ÅŸekilde objektife yakalandÄ±.

"OLAN OLDU, SAKÄ°N OL"

Mekanda birbirlerini öpücüÄŸe boÄŸan oyuncular, objektifi fark edince kÄ±sa süreli panik yaÅŸadÄ±. Sevcan YaÅŸar "Eyvah çektiler" derken, sevgilisi "Olan oldu, sakin ol" diyerek onu sakinleÅŸtirdi.

DENÄ°Z ÇAKIR VE OKTAY KAYNARCA DA AÅžK YAÅžAMIÅžTI

Geçen yÄ±l da dizinin baÅŸrolleri Oktay Kaynarca ile Deniz ÇakÄ±r arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± aÅŸka dönüÅŸmüÅŸtü.

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UzaylÄ± tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ eÅŸini dÃ¶vÃ¼p hastanelik etti

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yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi Ã¼nlÃ¼ nerede sahne alacak

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi Ã¼nlÃ¼ isimler birbirinden farklÄ± mekanlarda sahne alarak yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±layacak