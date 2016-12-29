Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/12/2016 12:59

IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n nikah ÅŸahidi olan Demet AkalÄ±n tÃ¶rene katÄ±lmayÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±


3. kez nikah masasÄ±na oturan IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n nikah ÅŸahitlerinden biri olmasÄ± planlanan Demet AkalÄ±n tÃ¶rene katÄ±lmayÄ±nca yerine Necati AteÅŸ, Cansu KurtÃ§u, Nusret Kaan TuÄŸhan, SelÃ§uk YÃ¶ntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz Ã¼stlendi.

43 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca 3. kez nikah masasÄ±na oturdu. Çocukluk arkadaÅŸÄ± TuÄŸrul OdabaÅŸ ile dünya evine giren IÅŸÄ±n Karaca'nÄ±n nikah töreni ünlüler geçidi oldu. IÅŸÄ±n Karaca – TuÄŸrul OdabaÅŸ çiftinin düÄŸününde Necati AteÅŸ, Selçuk Yöntem, Fettah Can, Cansu Kurtçu, YÄ±ldÄ±z AsyalÄ±, Metin Uca gibi ünlü isimler yer aldÄ±. Evlilik töreninde Karaca'nÄ±n annesi Åženiz Büyükkaraca, kardeÅŸleri Serdar ve AkÄ±n Büyükkaraca, ilk eÅŸi Soner KÄ±vanç'la evliliÄŸinden olan oÄŸlu Erda KÄ±vanç ve ikinci eÅŸi Sedat DoÄŸan'la evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ± Mia DoÄŸan yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

 

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