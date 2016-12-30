Arda Turan bakÄ±n kimler iÃ§in sinema salonu kapatmÄ±ÅŸ

Barcelona'nÄ±n oyuncusu Arda Turan, popÃ§u Murat Boz Acun IlÄ±calÄ± ve sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ± Ã¶nceki akÅŸam bir yemekte buluÅŸtu

Etiler'deki KebapçÄ± adlÄ± mekanda yemek yiyen ekip, çÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. Mekandan arka arkaya çÄ±kan ekip, daha sonra Murat Boz'un yeni filmi 'Dönerse Senindir' filmini izlemek için Zorlu'ya gitti.

Ekip, kapattÄ±klarÄ± VIP salonda filmi izledi. Arda Turan, daha sonra Instagram hesabÄ±ndan 'Murat Boz time; 'Dönerse Senindir'. Salonu ben kapatmadÄ±m :)' diye ilginç bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

LÜKS OTO GALERÄ°SÄ° GÄ°BÄ°

Mekana aynÄ± marka araçlarla giden dört arkadaÅŸ, kapÄ± önünü adeta galeriye çevirdi. Arda Turan, Murat Boz, Acun IlÄ±calÄ± ve Burak YÄ±lmaz, 850 bin TL'lik Audi RS6 marka araçlarÄ± ile ÅŸov yaptÄ±.