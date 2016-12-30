YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi Ã¼nlÃ¼ nerede sahne alacak

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi Ã¼nlÃ¼ isimler birbirinden farklÄ± mekanlarda sahne alarak yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±layacak

Sunucu Ece Erken, önceki gün oÄŸlu Eymen'le Akmerkez'de objektiflere takÄ±ldÄ±. 1,5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna vitamin almak için eczaneye uÄŸrayan Erken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sunucu, yeni yÄ±lda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± soran gazetecilere verdiÄŸi yanÄ±tla herkesi güldürdü.

Yeni yÄ±la yakÄ±n dostu AliÅŸan'Ä±n sahne alacaÄŸÄ± KÄ±brÄ±s'ta gireceÄŸini dile getiren Erken, "Hayaller Tarkan, gerçekler AliÅŸan" dedi. Erken'in bu esprisine yakÄ±n dostundan nasÄ±l bir yanÄ±t geleceÄŸi ise merak konusu oldu.

Megastar Tarkan, yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± Star TV için özel bir konser verecek. Tarkan, 1 saat sahnede kalacak.

Gülben Ergen, yÄ±lbaÅŸÄ±na KÄ±brÄ±s Acapulco Resort Convention'da girecek.

Hadise yeni yÄ±lÄ± Azerbaycan’da karÅŸÄ±layacak.

Bakü Olimpiyat StadÄ±’nda sahneye çÄ±kacak olan Hadise 2 saatlik konser verecek.

Yeni albümünde unutulmaz klasikleri yorumlayan Nilüfer, bu albümün ilk konseriyle NTV'de olacak. "Seni Kimler AldÄ±"dan "YazÄ±k"a, "HoÅŸ Görsen"den "Memleketim"e, "Unut"tan "Gönül Yareler Ä°çinde"ye en sevilen ÅŸarkÄ±lar bu kez Nilüfer yorumuyla izleyiciyle buluÅŸacak.

WOW Convention Center’da konser verecek olan Sibel Can, 400 bin lira alacak.

Kral Pop TV’de ise SÄ±la rüzgarÄ± esecek. 13 ÅŸarkÄ±cÄ±yla özel bir konser verecek olan SÄ±la, ayrÄ±ca özel bir röportajla hayatÄ±nÄ±n bilinmeyenlerini, dönüm noktalarÄ±nÄ±, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n hikayelerini programÄ±n sunucusu Gökhan ÇÄ±nar’a anlatacak.

90’lÄ± yÄ±llarda Tarabya’daki sahne performanslarÄ±yla efsane olan Arif Susam, Cengiz KurtoÄŸlu ve Ümit Besen üçlüsü Ä°stanbul Suada Club’da sevenleriyle buluÅŸacak.

AynÄ± gecede Röya, Ozan DoÄŸulu, Berksan, Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Demet AkalÄ±n da konser verecek. AkalÄ±n, 1 saat sahnede kalmanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 250 bin lira kazanacak.

Merit Park Hotel’de ise Ferhat Göçer, dinleyicilerini coÅŸturacak.

Bengü, 2017'yi Ä°stanbul Hilton Hotel'de karÅŸÄ±layacak.

Hande Yener, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi The Green Park Pendik Hotel&Convention Center’da olacak.

Sheraton Grand Ä°stanbul AtaÅŸehir’de sahneye çÄ±kacak Berkay 140 bin kazanacak.

Ankara’da konser verecek olan Ä°rem Derici de bir gecede 125 bin lira alacak.

Ziynet Sali, Merit Royal Hotel, Merit Crystal Cove Hotel ve Merit Royal Premium Hotel organizasyonunda sahne alacak.

Hülya AvÅŸar ve Cenk Eren ikilisi Ä°stanbul’daki Hotel Pullman Airport and Convention Center’da sahne alacak.

KÄ±brÄ±s’daki Nuh’un Gemisi’nde ise ‘Kuzey’in OÄŸlu’ lakaplÄ± Volkan Konak rüzgarÄ± esecek.

Linet, KÄ±brÄ±s Malpas Otel'de sahneye çÄ±kacak.

Funda Arar, yÄ±lbaÅŸÄ±na KÄ±brÄ±s The Savoy Ottoman Palace'da girecek.

Ebru GündeÅŸ ise Ä°stanbul Günay Restaurant'ta sahne alacak.

Serkan Kaya, KÄ±brÄ±s’taki Grand Pasha Hotel’de konser verecek.

Bülent Ersoy, Afyonkarahisar May Thermal'de olacak.

Muazzez Ersoy, KÄ±brÄ±s Kaya Artemis Hotel'de sahneye çÄ±kacak.

Hakan Altun, Lords Palace Otel'de sahneye çÄ±kacak.