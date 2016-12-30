UzaylÄ± tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ eÅŸini dÃ¶vÃ¼p hastanelik etti

Mustafa TopaloÄŸlu'nun 18 yÄ±ldÄ±r imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Derya TopaloÄŸlu'na yumruk atÄ±p hastanelik etti.

'UzaylÄ± türkücü' olarak tanÄ±nan Mustafa TopaloÄŸlu'nun 18 yÄ±ldÄ±r imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Derya TopaloÄŸlu'na yumruk atÄ±p yüzündeki orbita kemiÄŸini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Derya TopaloÄŸlu 'Eve gidersem beni öldürecek. Acilen tedavi olmasÄ± gerek' dedi. TopaoÄŸlu'nun ilk eÅŸinden olan oÄŸlu canlÄ± yayÄ±na baÄŸlandÄ±, babasÄ±nÄ±n karÄ±ncayÄ± bile inciltmediÄŸini söyledi. Åžu an babasÄ±yla aynÄ± evde yaÅŸayan TopaoÄŸlu'nun kÄ±zÄ± Irmak ise canlÄ± yayÄ±nda babasÄ±nÄ±n piÅŸman olduÄŸunu, Derya TopaloÄŸlu ile konuÅŸmak istediÄŸini açÄ±kladÄ±.

FOTOÄžRAFLARI PAYLAÅžTI

Ä°ki çocuÄŸunun babasÄ± Mustafa TopaloÄŸlu'ndan dayak yediÄŸini söyleyen Derya TopaloÄŸlu, yüzünün fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.Derya TopaloÄŸlu fotoÄŸraflarÄ±n altÄ±na ÅŸu notu düÅŸtü."Bütün tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±n bilmesini istediÄŸim bir olay yaÅŸadÄ±m. Beni bu hale 18 yaÅŸÄ±mdan 33 yaÅŸÄ±ma kadar yanÄ±nda bulunduÄŸum ve iki evlat verdiÄŸim Mustafa TopaloÄŸlu getirdi. Mustafa TopaloÄŸlu, oturduÄŸum sitenin kafeteryasÄ±nda, bayan arkadaÅŸlarÄ±mla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanÄ±ma gelip gözüme yumruk attÄ±. AttÄ±ÄŸÄ± yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Åžimdi ailemin yanÄ±ndayÄ±m. Olaya ÅŸahit olan komÅŸularÄ±m; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸime tanÄ±ktÄ±r. Mustafa TopaloÄŸlu'nun sebepsiz kavgalarÄ± fazlaca olmaktaydÄ±. Bu son vuruÅŸuyla sözde olan evlilik bitmiÅŸtir. Böylesi bir vahÅŸeti Allah kimseye vermesin"

"TEK SEBEBÄ° VAR BUNU DA SÖYLEYEMEM"

AÄŸÄ±r bir operasyon geçiren ve ÅŸu sÄ±ralar ailesinin yanÄ±nda olan Derya TopaloÄŸlu, Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±. 'YanÄ±na gidersem beni öldürecek' diyen TopaloÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:"15 yÄ±ldÄ±r aynÄ± evin içindeyiz.Onun ne yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç anlayamadÄ±m. Daha ilk eÅŸinden gidip boÅŸanamadÄ± ki, benimle nikah yapsÄ±n. Bir ÅŸey diyemiyorum. Hala ÅŸoktayÄ±m, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m olayÄ±n ÅŸokundayÄ±m. Annemle babamÄ±n evindeyim. Ben kendisiyle bu olay baÅŸÄ±ma geldiÄŸinden beri hiç telefonla dahi konuÅŸmadÄ±m. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çÄ±kar. Üzerime kayÄ±tlÄ± hiçbir ÅŸeyim yok. 'TopaloÄŸlu' soyadÄ±nÄ± mahkeme kararÄ±yla aldÄ±m. Ä°lk çocuÄŸum doÄŸduÄŸunda okula baÅŸlarken sorun yaÅŸamasÄ±n diye mahkeme kararÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±m bir soyisim. ÇocuklarÄ±mla konuÅŸuyorum. Ä°yi deÄŸiller. Benim yanÄ±ma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir ÅŸey var, onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacÄ± var."

"YANINA GÄ°DERSEM BENÄ° ÖLDÜRECEK"

Åžiddete maruz kalan TopaloÄŸlu, daha önce de çocuklarÄ±nÄ±n gözü önünde çok dayak yediÄŸini söyledi. Derya TopaloÄŸlu, "Hiç haberim yokken, habersizce vurdu bu yumruÄŸu. Kendisi zaten rahatsÄ±z. 66 yaÅŸÄ±nda ve çok ciddi tedavi görmesi lazÄ±m. Çocuklara ÅŸiddet uygulayÄ±p, uygulamadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸmak istemiyorum. Bunlar çok çirkin ÅŸeyler. YanÄ±mda arkadaÅŸlarÄ±m, gören ÅŸahitlerim var. Ben canÄ±mÄ± yolda bulmadÄ±m, asla dönmem. "Mustafa TopaloÄŸlu'nun 18 yÄ±ldÄ±r imam nikahÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Derya TopaloÄŸlu'nu kafenin ortasÄ±nda yumrukladÄ±, yüzündeki kemiÄŸi kÄ±rdÄ±. Derya TopaloÄŸlu, 'Eve gidersem beni öldürecek.' dedi.

TOPALOÄžLU'NUN Ä°LK EÅžÄ°NDEN OÄžLU CANLI YAYINA BAÄžLANDI

Mustafa TopaloÄŸlu'nun ilk eÅŸi Hasibe TopaloÄŸlu'ndan olan oÄŸlu ÇaÄŸlayan TopaloÄŸlu, canlÄ± yayÄ±na baÄŸlandÄ±. BabasÄ±nÄ±n karÄ±ncayÄ± bile inciltmediÄŸini söyleyen ÇaÄŸlayan, babasÄ±nÄ±n bunu yaptÄ±ÄŸÄ±na inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yaptÄ±ysa da nedeninin sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.ZamanÄ±nda annesi Hasibe TopaloÄŸlu'na haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÇaÄŸlayan, "O zaman kadÄ±n haklarÄ± neredeydi" diye sordu.

KIZI AÇIKLADI: "PÄ°ÅžMANIM" DEDÄ°

Derya TopaloÄŸlu'nun 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Irmak TopaloÄŸlu, canlÄ± yayÄ±nÄ± arayarak, gözyaÅŸlarÄ±yla üvey aÄŸabeyi ÇaÄŸlayan'Ä±n annesine iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Telefonun sesi dÄ±ÅŸarÄ± verilmezken sunucularla konuÅŸan ÇaÄŸlayan TopaloÄŸlu, babasÄ±nÄ±n piÅŸman olduÄŸunu söyledi.Åžu an babasÄ±yla aynÄ± evde yaÅŸayan Irmak, babasÄ±nÄ±n piÅŸman olduÄŸunu, Derya TopaloÄŸlu ile konuÅŸmak istediÄŸini söylemiÅŸ.