Åžahan GÃ¶kbakar yÄ±lbaÅŸÄ±nda VanlÄ± Ã§ocuklarÄ± unutmadÄ±

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar, VanlÄ± minikler iÃ§in bin adet hediye mont yolladÄ±.

Toplumsal olaylara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilinen komedyen, yeni yÄ±lda sadece ailesini deÄŸil VanlÄ± minikleri de unutmadÄ±. Gökbakar, kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlu geçtiÄŸi ÅŸehre öÄŸrenciler için tam bin adet hediye palto yolladÄ±.

BÄ°N ADET MONT YOLLADI

Ünlü komedyen, yÄ±lbaÅŸÄ±nda sadece oÄŸlu Deniz Efe ve eÅŸi Selin Gökbakar olmak üzere tüm sevdiklerini deÄŸil Van'daki öÄŸrencileri de unutmadÄ±. Åžahan Gökbakar, dün sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoyla Van'daki miniklere tam bin adet mont yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"GÄ°YDÄ°KÇE ÅžAHAN AÄžABEYLERÄ°NÄ° HATIRLASINLAR"

Komedyen, diÄŸer ünlülere de örnek olmasÄ± amacÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videosunda da ÅŸu mesajÄ± verdi: "Yeni yÄ±la sayÄ±lÄ± günler kala herkes birbirine hediye alÄ±p vermeye baÅŸladÄ±. Ben de arkadaÅŸlarÄ±ma, eÅŸime, evladÄ±ma hediyelerini aldÄ±m. Fakat bu sene Van'da yaÅŸayan bin çocuÄŸumuza hediye yollamak istedim. Çocuklar hediyelerinizi, deÄŸerli dostum Van Emniyet Müdürü Suat Ekici aÄŸabeyinize yolluyorum. O sizlere iletecek. SoÄŸuk kÄ±ÅŸ günlerinde giymeleri için onlara bu paltolarÄ± yolluyorum. Malum soÄŸuk bir memleket. Giydikçe Åžahan aÄŸabeylerini hatÄ±rlasÄ±nlar, yeni yÄ±llarÄ± güzel geçsin. Ülkemizin de yeni yÄ±lÄ± güzel geçsin inÅŸallah. 2017 tüm Türkiye'ye hayÄ±rlÄ± olsun. Hepinizi çok seviyorum, yeni yÄ±lÄ±nÄ±zÄ± kutluyorum."