AslÄ±han DoÄŸan efsaneler kavuÅŸmakla masallar mutlu sonla biter dedi

AslÄ±han DoÄŸan Arda Turan ile 2,5 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini bitirmesi Ã¼zerine sosyal medya hesabÄ±ndan manidar bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

AslÄ±han DoÄŸan, evlenmelerine kesin gözüyle bakÄ±lan futbolcu Arda Turan ile 2 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisi sürpriz bir ÅŸekilde bitirmiÅŸ ve ayrÄ±lÄ±k nedenini 'Arda'nÄ±n ev ortamÄ± bana uymadÄ±' sözleriyle açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Özel hayatÄ±nda zor günler geçiren AslÄ±han DoÄŸan Instagram'da manidar bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

BÄ°NLERCE BEÄžENÄ° ALDI

Meriç Keskin'in 'Birkaç tavsiyem var' yazÄ±sÄ±na sayfasÄ±nda yer veren AslÄ±han DoÄŸan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± binlerce beÄŸeni aldÄ±. "Bir ÅŸarkÄ±n olsun. Senin olsun. HayatÄ±na her giren insana "bu benim ÅŸarkÄ±m bak" diye dinlet.Tek bir parfümün olsun. ÖzdeÅŸleÅŸmek iyidir.Öyle bir sana ait olsun ki, bir yabancÄ±da bile duysa "acaba burda mi" diye kokuyu duyanÄ±n gözü seni arasÄ±n..Bir tane en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±n olsun. Sadece kötü günde deÄŸil, iyi günde de aradÄ±ÄŸÄ±n ilk kiÅŸi olsun. Herkes gittiÄŸinde "ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za" biraz gülün, biraz aÄŸlayÄ±n..Bir tane çok büyük aÅŸkÄ±n olsun. RakÄ±ya bahane olsun. Bir dönem çok sevmiÅŸ ol, bir dönem nefret etmiÅŸ. Her ÅŸey küllendikten sonra tebessümle hatÄ±rla.. Unutma masallar mutlu sonla, efsaneler kavuÅŸamamakla biter..Bir evlat edin. Bir kedi olur, yada bir köpek de. Ama olsun. Birinin kahramanÄ± olmak istersen bundan büyük fÄ±rsat olamaz. Sevmek çok güzel. Hele bir de her koÅŸulda sevilmek..Bol bol kitap oku. Biri seni derinden etkileyene kadar oku..Bir hobin olsun. Kaçmak için. Dünyadan uzaklaÅŸabildiÄŸin. Onunla övün..SalaÅŸ bir restaurant edin. Patronundan garsonuna kadar tanÄ±. Kafan mÄ± bozuk, mekan dolu mu, sana yer açacaklarÄ± kadar müdavimi ol. Bir masan olsun hep oturduÄŸun..

"BÄ°R ALANIN OLSUN DUVARIN DÄ°BÄ°NE ÇÖKÜP AÄžLAYABÄ°LDÄ°ÄžÄ°N"

Bir ÅŸey iste. Ä°mkansÄ±z olsun. PeÅŸinden koÅŸ. Yorul. Defalarca vazgeç. Defalarca dene. SusmanÄ±n çaresizliÄŸini de yaÅŸa baÄŸÄ±rmanÄ±n da. UykularÄ±n kaçsÄ±n..Vakit ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n bir ailen olsun. YarÄ±n kaybettiÄŸinde keÅŸke daha çok zaman ayÄ±rsaydÄ±m demeyeceÄŸin. PiÅŸmanlÄ±k kötüdür. Bir daha geri getirmeye gücünün yetmedikleri için ise iÅŸkence. KÄ±ymetini bil..SÄ±nÄ±rlarÄ±n olsun aÅŸÄ±lamayacak. DuvarlarÄ±n olsun yÄ±kÄ±lamayacak.. Bir alanÄ±n olsun metre karesi dert deÄŸil. KapÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nda gerçek sen olabildiÄŸin. Dört duvardan birininin dibine çöküp aÄŸlayabildiÄŸin. GüçsüzlüÄŸünü yaÅŸayabildiÄŸin. Sonra daha güçlü kalkabildiÄŸin. KaldÄ±ÄŸÄ±n yerden devam edebildiÄŸin..."