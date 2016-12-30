Sunucu Ã–ykÃ¼ Serter sabrÄ±nÄ± taÅŸÄ±ran yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± stÃ¼dyodan kovdu

Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± susturamayan Ã–ykÃ¼ Serter, Ã§areyi stÃ¼dyodan Ã§Ä±karmakta buldu.

Ä°ÅŸte Benim Stilim perÅŸembe günü yayÄ±nlanan bölümünde yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n arasÄ±ndaki kavga ve gerginliÄŸin tÄ±rmanmasÄ±ndan kaynaklanan yüksek seslere Öykü Serter sert bir ÅŸekilde müdahale etti.Bahar Candan'Ä± bir türlü susturamayan Öykü Serter'in sabrÄ± taÅŸtÄ±. Ünlü sunucu Bahar Candan'Ä± yayÄ±ndan kovdu.Bir süre durumu anlamayan Bahar Candan, "Ne yapayÄ±m eve mi gideyim' diye sordu. Bahar Candan, durumu idrak edip stüdyodan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.SabrÄ± ile bilinen ünlü spiker Öykü Serter ilk kez böyle bir ÅŸey yaptÄ±.