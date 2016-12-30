Acun IlÄ±calÄ± Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸacak 3 ismi daha aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ televizyoncu Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2017'nin kadrosuna 3 ismin daha katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu

Acun IlÄ±calÄ± Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸacak isimleri açÄ±klamaya devam ediyor. ProgramÄ±n hem sunuculuÄŸunu hem de yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Acun IlÄ±calÄ±, Survivor yeni sezonunda yer alacak üç ismi daha duyurdu. Haberi Twitter sayfasÄ±ndan veren ünlü yapÄ±mcÄ±, baÅŸarÄ± temennisinde de bulunmayÄ± ihmal etmedi. Ä°ÅŸte, Survivor 2017

Survivor yeni sezonuna dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sevilen programÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Acun IlÄ±calÄ±, son dönemlerde olduÄŸu gibi kadroda yer alacak ünlü isimleri sosyal medya hesabÄ± üzerinden veriyor. Bugün yine o haberlerden biri geldi. Acun IlÄ±calÄ± Survivor'da yer alacak 3 ismi açÄ±kladÄ±. Haberi Twitter sayfasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± "ÅžakÅŸuka TarÄ±k olarak bilinen sevilen ÅŸarkÄ±cÄ± TarÄ±k Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularÄ±ndan Seda Demir ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine baÅŸarÄ±lar dileriz." notuyla duyurdu.

Survivor 2017 Ünlüler takÄ±mÄ± ÅŸekilleniyor Üç isim daha açÄ±klandÄ±

Daha önce de Furkan KÄ±zÄ±lay, Ä°lhan MansÄ±z ve Serhat AkÄ±n'Ä±n Survivor 2017 kadrosunda yer alacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece Survivor ünlüler takÄ±mÄ±ndaki 6 yarÄ±ÅŸmacÄ± belli oldu.