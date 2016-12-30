Mustafa TopaloÄŸlu eÅŸini dÃ¶vdÃ¼ iddiasÄ± gerÃ§ek mi

SanatÃ§Ä± Mustafa TopaloÄŸlu'nun eÅŸi Derya TopaloÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla herkesi ÅŸok etti

Ä°ki çocuÄŸunun babasÄ± Mustafa TopaloÄŸlu'ndan dayak yediÄŸini söyleyen Derya TopaloÄŸlu, yüzünün fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Derya TopaloÄŸlu fotoÄŸraflarÄ±n altÄ±na ÅŸu notu düÅŸtü:

"Bütün tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±n bilmesini istediÄŸim bir olay yaÅŸadÄ±m. Beni bu hale 18 yaÅŸÄ±mdan 33 yaÅŸÄ±ma kadar yanÄ±nda bulunduÄŸum ve iki evlat verdiÄŸim Mustafa TopaloÄŸlu getirdi. Mustafa TopaloÄŸlu, oturduÄŸum sitenin kafeteryasÄ±nda, bayan arkadaÅŸlarÄ±mla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanÄ±ma gelip gözüme yumruk attÄ±. AttÄ±ÄŸÄ± yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Åžimdi ailemin yanÄ±ndayÄ±m. Olaya ÅŸahit olan komÅŸularÄ±m; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸime tanÄ±ktÄ±r. Mustafa TopaloÄŸlu'nun sebepsiz kavgalarÄ± fazlaca olmaktaydÄ±. Bu son vuruÅŸuyla sözde olan evlilik bitmiÅŸtir. Böylesi bir vahÅŸeti Allah kimseye vermesin"

AÄŸÄ±r bir operasyon geçiren ve ÅŸu sÄ±ralar ailesinin yanÄ±nda olan Derya TopaloÄŸlu, Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±. 'YanÄ±na gidersem beni öldürecek' diyen TopaloÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

"15 yÄ±ldÄ±r aynÄ± evin içindeyiz.Onun ne yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç anlayamadÄ±m. Daha ilk eÅŸinden gidip boÅŸanamadÄ± ki, benimle nikah yapsÄ±n. Bir ÅŸey diyemiyorum. Hala ÅŸoktayÄ±m, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m olayÄ±n ÅŸokundayÄ±m. Annemle babamÄ±n evindeyim. Ben kendisiyle bu olay baÅŸÄ±ma geldiÄŸinden beri hiç telefonla dahi konuÅŸmadÄ±m. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çÄ±kar. Üzerime kayÄ±tlÄ± hiçbir ÅŸeyim yok. 'TopaloÄŸlu' soyadÄ±nÄ± mahkeme kararÄ±yla aldÄ±m. Ä°lk çocuÄŸum doÄŸduÄŸunda okula baÅŸlarken sorun yaÅŸamasÄ±n diye mahkeme kararÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±m bir soyisim. ÇocuklarÄ±mla konuÅŸuyorum. Ä°yi deÄŸiller. Benim yanÄ±ma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir ÅŸey var onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacÄ± var. Daha önce de çocuklarÄ±mÄ±n gözü önünde çok dayak yedim. Hiç haberim yokken, habersizce vurdu bu yumruÄŸu. Kendisi zaten rahatsÄ±z. 66 yaÅŸÄ±nda ve çok ciddi tedavi görmesi lazÄ±m. Çocuklara ÅŸiddet uygulayÄ±p, uygulamadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸmak istemiyorum. Bunlar çok çirkin ÅŸeyler. YanÄ±mda arkadaÅŸlarÄ±m, gören ÅŸahitlerim var. Ben canÄ±mÄ± yolda bulmadÄ±m, asla dönmem. "

ÇAÄžLAYAN TOPALOÄžLU: TEMELÄ° SAÄžLAM OLMAYAN BÄ°NA YIKILMAYA MAHKUMDUR

BasÄ±nda çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan Mustafa TopaloÄŸlu'nun oÄŸlu ÇaÄŸlayan TopaloÄŸlu da Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±.

"Çok üzüldüÄŸüm bir ÅŸey, sadece Derya HanÄ±m'Ä±n size gönderdiÄŸi fotoÄŸraflarla 35 yÄ±llÄ±k sanat hayatÄ± boyunca bir karÄ±ncayÄ± bile incitmemiÅŸ, hep barÄ±ÅŸtan bahseden Mustafa TopaloÄŸlu linç edildi.

Babam bu saatte uyuyordur. Eminim ki bu olaylardan haberdar deÄŸildir. Haberi olsa canlÄ± yayÄ±na baÄŸlananÄ±r, hiçbir ÅŸeyin altÄ±nda kalmaz.

SaÄŸlam temeli olmayan bir bina yÄ±kÄ±lmaya mahkumdur.

Derya TopaloÄŸlu 16-17 yÄ±l önce Hasibe TopaloÄŸlu'nun evini basarken, hacÄ±larda hocalarda gezerken, silahla evi basÄ±lÄ±rken, tehditler savrulurken, iki tane çocuÄŸu mutsuzluÄŸa mahkum ederken kadÄ±n haklarÄ± neredeydi? Bu programlar neredeydi? TopaloÄŸlu Ailesi'nde akli dengesi yerinde olmayan biri varsa bu Derya HanÄ±mdÄ±r.

Maddi anlamda hiçbir ÅŸeyinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu kiÅŸi gecekonduda yaÅŸayan, Mustafa TopaloÄŸlu ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra havuzlu siteye taÅŸÄ±na, son model cipiyle dolaÅŸan, estetikçilerden çÄ±kmayan bir insan. Bu insan nasÄ±l ekonomik zorluk yaÅŸÄ±yor olabilir?

BabamÄ±n bu ÅŸiddeti uygulayÄ±p uygulamadÄ±ÄŸÄ± konusunda bir bilgim yok. EÄŸer doÄŸruysa, affedilir haklÄ± görünür bir yanÄ± yok.

KarÄ±ncayÄ± dahi incitmemiÅŸ bir adam eÄŸer bunu yaptÄ±ysa, neden yaptÄ±ÄŸÄ± sorgulanmalÄ±. Ama ÅŸu da bir gerçek nedeni ne olursa olsun kabullenilebilir bir ÅŸey deÄŸil.

BabamÄ±n ÅŸuan uyuyor olmasÄ±, sessiz kalÄ±yor olarak algÄ±lanmasÄ±n.

Benim tüm mutsuzluÄŸu yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak Derya TopaloÄŸlu ile görüÅŸmem abes olur. Ben kimin üzerine ne var ne yok bilmiyorum. Sadece ÅŸuan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± söylüyorum.

Annem Hasibe TopaloÄŸlu, babama boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸ; babam annemi vazgeçirmiÅŸtir. Bu da böyle bilinsin. AralarÄ±nda yaÅŸanan bu olayÄ±n sebebini inanÄ±n ben de çok merak ediyorum. Emin olun ki bu yuva güllük gülistanlÄ±k bir ÅŸekilde kurulmadÄ±. EÄŸer öyle olsaydÄ±, ben babamÄ± kendi elimle evlendirirdim."