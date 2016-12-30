Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/12/2016 19:41

Ã–lene Kadar dizisi ne zaman baÅŸlayacak

Ã–lene Kadar

ATV'nin yeni dizisi Ã–lene Kadar'Ä±n yayÄ±n tarihi bÃ¼yÃ¼k merak uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

BaÅŸrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp LevendoÄŸlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer'in yer aldÄ±ÄŸÄ±, yeni yÄ±lÄ±n merakla beklenen dizisi "Ölene Kadar"Ä±n yayÄ±n tarihi belli oldu.

Ä°LK BÖLÜMÜYLE 12 OCAK PERÅžEMBE SAAT 20.00'DE atv EKRANINDA OLACAK

YapÄ±mÄ±nÄ± Tims Productions'Ä±n, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Timur SavcÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Umur Turagay'Ä±n üstlendiÄŸi, senaryosunu Elif Usman'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± "Ölene Kadar" 12 Ocak PerÅŸembe akÅŸamÄ± atv ekranlarÄ±nda baÅŸlÄ±yor.

AÅŸk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamÄ±n iç içe geçtiÄŸi, hayatÄ± bir günde deÄŸiÅŸen insanlarÄ±n birbirlerine deÄŸen hikâyelerini ve bir adamÄ±n haksÄ±z esaretinin herkes üzerindeki etkisini izleyiciye anlatacak olan "Ölene Kadar"da baÅŸrollerde yer alan Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp LevendoÄŸlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer'e Lale Mansur, RagÄ±p SavaÅŸ, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat SüvarioÄŸlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eÅŸlik ediyor.

"Ölene Kadar" ilk bölümüyle12 Ocak PerÅŸembe saat 20:00'de ATV kanalÄ±ndan ekrana gelecek.

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