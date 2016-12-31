Survivor Taner yine bir skandala imza attÄ±

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'un eski yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Taner Tolga TarlacÄ±, yeni bir skandal ile adÄ±ndan bahsettirdi

Survivor adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n eski isimlerinden Taner, bu kez bir simitçide alÄ±koyduÄŸu genç kÄ±z tarafÄ±ndan sikayet edilince kaçmaya yeltenirken polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Taner, Ä°stiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve BeyoÄŸlu AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±.Taner, moralinin çok bozuk olduÄŸunu o yüzden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklamasÄ± ise büyük tepki topladÄ±.