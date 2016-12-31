Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/12/2016 07:08

Survivor Taner yine bir skandala imza attÄ±

survivor taner

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'un eski yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Taner Tolga TarlacÄ±, yeni bir skandal ile adÄ±ndan bahsettirdi

Survivor adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n eski isimlerinden Taner, bu kez bir simitçide alÄ±koyduÄŸu genç kÄ±z tarafÄ±ndan sikayet edilince kaçmaya yeltenirken polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Taner, Ä°stiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve BeyoÄŸlu AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±.Taner, moralinin çok bozuk olduÄŸunu o yüzden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklamasÄ± ise büyük tepki topladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼

GÃ¼zel oyuncu Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ± mÄ±

Medcezir, YÃ¼ksek Sosyete gibi dizilerde rol alan gÃ¼zel oyuncu Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ kariyerine dair Ã¶nemli bir karar aldÄ±

Ä°lkim HÃ¼sran Karaca

Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi O Ses TÃ¼rkiye sahnesini yÄ±ktÄ± geÃ§ti

Usta merhum sanatÃ§Ä± Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi Ä°lkim HÃ¼sran Karaca O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sahne aldÄ±

irem derici

Ä°rem Derici'den hayranlarÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi

'Bana HiÃ§bir Åžey Olmaz' ÅŸarkÄ±sÄ±na klip Ã§eken Ä°rem Derici, yepyeni klibini 31 AralÄ±k gecesi saat tam 00.00'da yayÄ±nlayacak