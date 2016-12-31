Ä°rem Derici'den hayranlarÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi

'Bana HiÃ§bir Åžey Olmaz' ÅŸarkÄ±sÄ±na klip Ã§eken Ä°rem Derici, yepyeni klibini 31 AralÄ±k gecesi saat tam 00.00'da yayÄ±nlayacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ankara'da Vogue Ä°ncek Hotel'de sahne alacak Derici, yeni klibini de ilk defa burada izletecek. Yeni yÄ±la giriÅŸ geri sayÄ±mÄ±ndan sonra barkovizyondan yayÄ±nlanacak klip aynÄ± anda NetD, Youtube kanalÄ±nda ve tüm tv kanallarÄ±nda yayÄ±nlanacak.HayranlarÄ±ndan yoÄŸun istek alan 'Bana Hiçbir Åžey Olmaz' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibini Amsterdam'da çeken Ä°rem Derici, kÄ±sa film tadÄ±nda bir klip çektiklerini söyledi. Dört günde çekilen ve Amsterdam görüntülerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± klipte Umut Eker, yönetmenliÄŸin yanÄ± sÄ±ra oyuncu olarak da katkÄ±da bulundu.