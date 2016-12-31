Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi O Ses TÃ¼rkiye sahnesini yÄ±ktÄ± geÃ§ti

Usta merhum sanatÃ§Ä± Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi Ä°lkim HÃ¼sran Karaca O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sahne aldÄ±

Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi Ä°lkim Hüsran Karaca, TV8'de yayÄ±nlanan 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 30 AralÄ±k Cuma günü yayÄ±nlanan bölümünde performans sergiledi.Hasretinle YandÄ± Gönlüm' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendiren Ä°lkim Hüsran Karaca'ya, Sibel Can hariç tüm jüri üyeleri döndü. Jüri üyeleri, ilk baÅŸta Ä°lkim Karaca'yÄ± tanÄ±masa da Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n bilgilendirmesinden sonra stüdyoda duygusal anlar yaÅŸandÄ±.

"BUGÜN BÄ°ZÄ°MLE HÄ°SSEDÄ°YORUM"'

O Ses Türkiye' macerasÄ±na devam etmeye hak kazanan Ä°lkim Karaca, "AlkÄ±ÅŸlar cem karaca için olsun. Bugün bizimle hissediyorum. Hayalimde olan bir sahneydi. Güzel bir hatÄ±ra bÄ±rakmak benim için güzel bir hayaldi. Herkesi buraya davet ediyorum. Müzik evrensel bir barÄ±ÅŸ. Sesimizi saklamayalÄ±m. Hepinizi ayrÄ± ayrÄ± çok seviyorum" sözlerinin ardÄ±ndan Murat Boz'u seçti.