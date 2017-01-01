Oktay Kaynarca Hepinizi karanlÄ±k Ã§ukurlarÄ±nÄ±za gÃ¶mecek kadar kinliyiz dedi

ÃœnlÃ¼ oyuncu Oktay Kaynarca, dÃ¼n gece yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili eleÅŸtirilerde bulundu.

Ünlülerin de uÄŸrak mekanlarÄ±ndan olan ve pek çok ünlünün 'kÄ±l payÄ± yaÅŸÄ±yoruz' ÅŸeklinde yorumladÄ±ÄŸÄ± Reina gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±na tepkiler büyüyor. Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimlerden olan Oktay Kaynarca, Ortaköy'deki gece kulübüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± aÄŸÄ±r bir dille eleÅŸtirdi.

Ä°ÅŸte Oktay Kaynarca'nÄ±n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± yorum:"Bu karanlÄ±k kadar karanlÄ±klarla sizi doÄŸurup büyütüp, bu dünyayÄ± karartmaya çalÄ±ÅŸanlar, ÅŸimdi gidin çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n yüzüne bakÄ±n ve deyin ki biz dün gece gözümüzü kÄ±rpmadan Allah adÄ±na Allah'Ä±n kullarÄ±nÄ± hiç bir suçlarÄ± yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayÄ± cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahÅŸedilsin.

"ÅžEREFSÄ°Z, KORKAK, CAHÄ°L, PÄ°S..."

Ama unutmayÄ±n Allah'Ä±n adaleti bu dünyada yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± size bu dünyada yaÅŸatmak üzeredir.. Sonsuza kadar karanlÄ±klarda kalÄ±n ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz yedi ceddiniz...Åžerefsiz korkak cahil pis çirkin iÄŸrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz...

"HEPÄ°NÄ°ZÄ° KARANLIK ÇUKURLARINIZA GÖMECEK KADAR KÄ°NLÄ°YÄ°Z"

SavaÅŸÄ±n bile bir ÅŸerefi namusu vardÄ±r ama siz namustan dinden kitaptan imandan habersiz büyütülmüÅŸ zavallÄ±larsÄ±nÄ±z.. CanÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yorsunuz,birlik oldunuz dünyanÄ±n bütün ÅŸerefsizleri birlik oldunuz canÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yorsunuz ama acÄ±larÄ±mÄ±z bizi daha da birarada tutacak ve acÄ±mÄ±z bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlÄ±k çukurlarÄ±nÄ±za gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz.. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun."